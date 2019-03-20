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鈴木一朗先發9棒！隊友遭砲轟　海外開幕戰運動家領先

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▲鈴木一朗東京戰讀賣巨人。（圖／達志影像／美聯社）

▲鈴木一朗。（圖／達志影像／美聯社）

記者路皓惟／綜合報導

大聯盟海外開幕戰20日開打，由水手隊出戰運動家隊，水手隊日籍球員鈴木一朗先發9棒右外野手，一朗睽違已久回到家鄉日本比賽，出場受到球迷歡呼，轉播鏡頭也一直在他身上，不過在迎來本季首打席之前，運動家靠著皮斯卡提（Stephen Piscotty）陽春砲，取得1比0領先。

海外開幕戰首戰由水手岡薩雷斯（Marco Gonzales）對決運動家費爾斯（Mike Fiers），這也是兩人生涯首度擔任開幕戰先發。首局下，岡薩雷茲就遭到砲轟，皮斯卡提（Stephen Piscotty）轟出陽春砲，幫助運動家先馳得點。

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海外開幕戰正式開打前，水手與日職巨人隊進行2場熱身賽，鈴木一朗都被排上先發打線，但累積6打席沒有敲出安打，春訓熱身賽至今已經連24打席無安打，不過在守備端有長傳美技演出。

★圖片為版權照片，由達志影像供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經達志影像許可，不得部分或全部轉載！

關鍵字： 海外開幕戰水手運動家鈴木一朗
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