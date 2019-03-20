中職／吳承運守備升級　父親吳俊良鼓勵選秀：很有機會

▲吳承運。（圖／記者路皓惟攝）

記者王真魚／桃園報導

大專棒球聯賽公開一級組決賽剛於19日落幕，文化大學靠著李承風、蘇俊璋好投封鎖開南大學，終場2比1驚險勝出Lamigo桃猿投手教練吳俊良也很關注這場賽事；他的兒子吳承運此役先發9棒，敲出1安打，跑回球隊唯一1分，守備也有美技演出。吳俊良認為吳承運今年若出來選秀，很有機會受到球隊青睞。

吳承運高中自南英商工畢業並未投入選秀，選擇到開南大學就讀，目前為二年級生，吳俊良說：「高中時期的他還有許多地方要加強，18歲、20歲的想法也很不同，這2年看他在開南磨練，身體素質有明顯的變化，且都在球隊固定先發陣容中，很開心他的努力有所回饋，郭李教練也給他很大的空間。」

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吳俊良認為，吳承運最大的成長在於守備進步許多，他不好意思地笑說：「昨天跟總仔（洪一中）在看比賽，有一顆傳本壘阻殺很不錯耶，反應很好，總仔也很驚訝，守備真的還不錯。」

但在打擊方面，吳承運仍有許多要加強之處，吳俊良依舊鼓勵他出來選秀，「他是一位自我要求很高的小朋友，這2年對棒球投入很多，大學是講求自主性，他花很多時間特打、特守，打擊方面可以再練，畢竟他還年輕。」吳俊良補充說道：「作為一位選手，一定要有防守、助攻、臂力以及完成力，這些都是基本條件，打擊好是加分作用，站在專業的角度，我認為以他現在的守備能力，出來選秀是很有機會的。」

▲吳俊良。（圖／記者林敬旻攝）