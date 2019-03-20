保羅當年差點被老鷹選走　甚至已經在亞特蘭大找好房子

▲保羅回憶當年選秀，以為自己會被老鷹選走。（圖／路透）



記者張曜麟／綜合報導

火箭後場指揮官保羅(Chris Paul)加入聯盟後，就以穩健的控球技術著稱，轉戰休士頓後更與哈登(James Harden)打出完美的化學反應，上季甚至殺入西區冠軍賽，而近期他受訪透露，當年在選秀大會上，一度以為自己會被老鷹給選中，差點成為「鷹王」，當時甚至還在亞特蘭大找了房子。

2005年，當時老鷹在後衛的需求上大過於鋒線球員，而他們手握榜眼籤，相當有機會挑走保羅或「蝶龍」威廉斯(Deron Williams)，外界也都預期亞特蘭大會選走保羅，不過老鷹卻跌破外界眼鏡，選走了前鋒威廉斯(Marvin Williams)，這件事也讓保羅耿耿於懷。

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保羅近期談到當時選秀的細節表示，「輪到老鷹選人的時候我都站了起來，在選秀前，老鷹幾乎都已經告知會選我，當時我甚至已經在亞特蘭大都找好了房子，並做了一切準備。」

▲當年老鷹選了前鋒威廉斯。（圖／達志影像／美聯社）



在老鷹選了威廉斯後，「蝶龍」則在第3順位被爵士選走，保羅是直到第4順位被黃蜂(現為鵜鶘)給選中，沒有成為「鷹王」反倒成了「蜂王」但這並不影響保羅的發揮，就現在來看保羅也是這三人中最成功的一位。

威廉斯雖然還在聯盟打球，但生涯從未入選過全明星，在1006場例行賽中場均得到10.5分，5.3籃板，1.3助攻；「蝶龍」最為悲慘，儘管3次入選全明星，但現在已經無球可打，生涯場均為16.3分，3.1籃板，8.1助攻。

相比他們兩人，保羅已經9次入選全明星，生涯場均貢獻18.6分，4.5籃板，9.7助攻，本季在火箭雖然有傷病困擾，但依舊是球隊不可或缺一員，也相當有機會在本季再次挑戰勇士並衝擊總冠軍。

▲「蝶龍」至今已經無球可打。（圖／達志影像／美聯社）