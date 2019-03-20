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SBL／「大G」賽勒加盟金酒　20日踢館老東家富邦勇士

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▲富邦塞勒。（圖／籃協提供）

▲前富邦勇士洋將（圖右）賽勒（Garret Siler）加盟金酒。（圖／籃協提供）

記者潘泓鈺／綜合報導

金酒上週透過「李恩條款」釋出有傷在身的洋將夏普（Walter Sharpe），引進曾經在第12季、第15季征戰過SBL的中鋒賽勒（Garret Siler），將在20日板橋體育館踢館老東家富邦勇士主場日。

金酒季出靠著夏普、貝斯（Paris Bass）雙鋒衛搖擺人組合一度攻佔龍頭，儘管貝斯因為大麻事件遭解約，找來的射手佐藍（Zoran Vrkic）順利頂替維持戰力。不過隨著下半季1勝7敗低潮，金酒也決定做出人員異動，決定拆掉本季一直以來的雙鋒衛陣形。

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由於已過311洋將大限，金酒更換洋將必須提出公立醫院開出的傷勢證明，並且僅能更換曾經在SBL登錄過的洋將。而他們也在上週向籃協遞交夏普的傷勢證明進行釋出，新洋將賽勒19日晚間抵台，將在20日上午進行簡單的練球，備戰晚間比賽。

▲▼2019.01.24 台銀vs金酒，張容軒、夏普（Walter Sharpe）、泰勒（Joseph Taylor）。（圖／籃協提供）

▲金酒提出傷勢證明釋出夏普（Walter Sharpe）。（圖／籃協提供）

賽勒第12季SBL總冠軍賽G1、G7分別繳出「雙二十」的成績，其中G7的22籃板依然是聯盟總冠軍賽紀錄，幫助許晉哲領兵的璞園擊敗台啤封王，並且成就首位洋將獲選總冠軍賽MVP紀錄。上季許晉哲成為富邦勇士總教練後找回賽勒助拳並打進總冠軍賽，但隨著賽勒受傷富邦勇士戰力大減遭璞園6戰淘汰，無緣隊史首座總冠軍。

賽勒上季為富邦勇士出賽30場，場均投籃命中率高達70.2%貢獻16.1分、14.8籃板。先前賽勒登記的身高為211公分，與197公分的佐藍身高合計408公分超標雙洋將限制的405公分，之後身高丈量必須在208公分才能繼續為金酒效力。

富邦勇士第一個主場日以「Together作夥」為主軸，針對學生、家庭及所有球迷推出一系列活動，20日19：00的比賽賽前邀請中華職棒富邦悍將啦啦隊Fubon Angels進行表演，終場則是台藝大嘻研社，中場遊戲「不客氣了logo shot大賽」，將送出Nike NBA球星代言鞋款+球衣套裝等好禮。

關鍵字： 賽勒金酒富邦勇士SBL
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