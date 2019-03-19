楚特延長合約12年4億3千萬美元　比哈波還威猛

▲楚特。（圖／達志影像／美聯社）



記者林育正／綜合報導

「神鱒」楚特(Mike Trout)舊合約到2020球季才結束，近兩年年薪約3300萬美元。不過就在台灣時間19日晚上，出爐的延長合約比哈波(Bryce Harper)還厲害，12年的金額高達4億3千萬美元！

楚特這筆合約的消息來自記者派桑（Jeff Passan），12年4億3千萬美元約合130億新台幣，繼哈波的天價合約後，金額再度寫下職業運動新歷史。楚特目前才27歲，因此這筆合約讓他整個大聯盟生涯都效力天使。

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楚特目前的合約為6年1億4450萬，從2018至2020球季，年薪都高達3300萬。在他的合約出爐之前，大聯盟最大約為哈波的13年3億3000萬，再來是史丹頓(Giancarlo Stanton)的3億2500萬，第三名則是馬查多(Manny Machado)的10年3億。

在新合約之下，楚特年薪約3600萬，比下「天才小史」史特拉斯堡（Stephen Strasburg）2019年可領到最多的3500萬，以及「Z魔神」的3400萬。

楚特現年才27歲就已獲得兩次美聯MVP，還有兩次以票選第二名作收。生涯1065場比賽，他繳出 .307/.416/.573的驚人打擊三圍，240轟和648打點，189次盜壘。以26歲的年紀來看，沒有人比他的64.3WAR值還高。



