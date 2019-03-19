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前往春訓基地與洋基會合　艾斯柏瑞歸期依舊未定

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▲▼艾斯伯瑞。（圖／達志影像／美聯社）

▲艾斯柏瑞去年因傷整季報銷。（圖／達志影像／美聯社）

記者黃詩崴／綜合報導

洋基外野手艾斯柏瑞（Jacoby Ellsbury）去年因傷整季沒在大聯盟出賽，今年春訓又受到足底筋膜炎困擾至今還沒參加熱身賽，不過他相當積極復健，目前也已經歸隊參與訓練，不過距離重返賽場還有不小的一段路需要努力。

艾斯柏瑞本週回到洋基春訓基地報到，並且可以做短距離的傳接球，還有「打T」等基礎的訓練，目前恢復速度緩慢，畢竟他已經有將近1年多的時間沒有上場比賽。春訓開始之初，他是陣中40人名單裡唯一不在坦帕春訓基地的人，因為他有足底筋膜炎的問題導致沒辦法全力跑動。

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▲▼艾斯伯瑞。（圖／達志影像／美聯社）

▲艾斯柏瑞可以進行短距離傳接球。（圖／達志影像／美聯社）

艾斯柏瑞去年3月在春訓期間，因打擊練習導致右腹斜肌拉傷，隨後又弄傷了臀部，原本想採用物理治療，因此拖到8月才進行臀部手術，也讓賽季提前報銷，目前右腳的足底筋膜炎則是他過去的舊傷復發。

「究竟什麼時候才是我重返賽場的時間，我們（教練團）都還不能確定」，艾斯柏瑞接受訪問表示，「但是我肯定走在正確的道路上。」艾斯柏瑞先前待在亞利桑那訓練，因為那邊離他家比較近，但並沒有因此鬆懈，他一週練5～6天，一天練將近7小時，他緊接著說，「我把所有時間都擺在這裡了，希望能夠有所進展幫助我在今年復出。」

▲▼艾斯伯瑞。（圖／達志影像／美聯社）

▲艾斯柏瑞堪稱是洋基近年簽下最爛的一筆合約。（圖／達志影像／美聯社）

35歲的艾斯柏瑞在2014年與洋基簽下7年1.53億美元合約，在洋基4年期間，合計出賽520場比賽，打擊三圍.264/.330/.386遠低於生涯平均，敲出39支全壘打和198分打點，成績嚴重受到傷勢影響。

關鍵字： MLB洋基艾斯柏瑞Jacoby Ellsbury
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