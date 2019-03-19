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中職／統一獅推升級版超人力霸王主題日　全新陣容來台

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▲統一獅Ｘ超人力霸王聯名主題日。（圖／統一獅提供）

▲統一獅Ｘ超人力霸王聯名主題日。（圖／統一獅提供）

體育中心／綜合報導

統一獅4月13日、14日連續兩天於台南棒球場對戰中信兄弟象，統一獅推出本季第二波主題活動，延續2018年超人"力霸王"旋風，再次與日本円谷製作旗下角色，推出升級版「2019統一獅Ｘ超人力霸王英雄」聯名主題日，這次將由全新陣容，以及擁有廣大粉絲的超人力霸王成員來保護統一獅台南主場，抵擋邪惡入侵。

2018年統一獅推出超人力霸王聯名主題日，全新不一樣的主題活動模式，獲得球迷好評及肯定，超人力霸王及達達星人和巴爾坦星人穿梭在球場，給予球迷不一樣的棒球嘉年華活動。

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2019年再次跨海邀請超人力霸王英雄們遠從日本來台，舉辦「2019統一獅Ｘ超人力霸王英雄」聯名主題日，連續兩天主題日來到球場和球迷玩再一起。詳細活動訊息，將另外公布，絕對讓球迷玩得盡興。

2018年統一獅Ｘ超人力霸王聯名主題活動推出聯名限定「冷水瓶」及「證件套」均獲的球迷好評及肯定，2019年球隊再次推出聯名馬克杯，週六、週日分別贈送不同款式，要請球迷兩場一起進場感受豐富好玩超人力霸王英雄聯名主題日。預售票將於3/20中午12：00全台統一超商ibon售票系統或ibon售票網站線上訂購。

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