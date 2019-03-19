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那份愛永留波士頓　金塊湯瑪斯仍期待重回綠衫軍

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▲▼金塊湯瑪斯（圖／達志影像／美聯社）

▲金塊湯瑪斯（圖／達志影像／美聯社）

記者陳瑞浩／綜合報導

金塊後衛「小刺客」湯瑪斯（Isaiah Thomas）於2016年替塞爾提克立下汗馬功勞，18日他將以金塊球員身份重返波士頓，他於受訪表示，自己仍深愛波士頓，若有機會將不排除重返綠衫軍懷抱。

根據《波士頓環球報》採訪，綠衫軍舊將湯瑪斯再談自己當時離開波士頓心境時表示，「由於我是被交易的，當時我與綠衫軍關係似乎不好，雖不知道他們對我還有沒有興趣，但若機會允許，我還是願意回去的。

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湯瑪斯表示自己仍深愛綠衫軍，「在波士頓發生的事情都是有原因的，這種愛永遠留在波士頓，我只在這裡效力三季，但在這裡付出的愛與他們曾給我的愛都是真的，那時候這城市需要我，我也需要一個相信我的球隊，我努力打球，那也是他們想要的。」

▲湯瑪斯（isaiah thomas）、沃爾（john wall）。（圖／達志影像／美聯社）

▲湯瑪斯當年率綠衫軍寫下東區第一戰績（圖／達志影像／美聯社）

湯瑪斯於2016年率綠衫軍於季後賽東區冠軍戰與當時陣中仍有「詹皇」詹姆斯（LeBron James）效力的騎士廝殺5場後才遭淘汰，他因當時帶傷上陣傷勢惡化，該季結束後即遭綠衫軍交易至騎士，後輾轉至湖人，並於今季初以一年老將底薪加盟前國王恩師馬龍（Mike Malone）執教的金塊。

關於未來湯瑪斯自己仍未做出決定，但他想法相當開放，「未來的事情不好預料，我的選擇是開放的，我現在還是金塊的一員，本季結束後就成自由球員，會發生什麼事情，誰也不知道。

▲綠衫軍湯瑪斯。（圖／達志影像／美聯社）

▲當年湯瑪斯妹妹車禍過世，球團替他默哀（圖／達志影像／美聯社）

湯瑪斯目前效力的金塊隊儘管戰績站穩西區第二，但因需磨合陣容備戰季後賽，他已暫時被排除輪替陣容外，18日他將重返波士頓，是否期待致敬影片，湯瑪斯相當看得開，「他們什麼都不做的話仍不會影響這份愛的，我已付出很多，不會特別期待致敬。」

湯瑪斯本季前半段仍處養傷階段，明星賽期間才回歸，至今出賽9場場均時間15.6分鐘，繳出8.6分、1.3籃板、1.7助攻成績。

關鍵字： NBA金塊塞爾提克湯瑪斯
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