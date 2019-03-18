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環台賽／桃園站黃衫易主　馮俊凱為中華隊守住藍衫

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▲▼ 自由車環台賽中華隊馮俊凱，桃園站單站冠軍Jonathan Clarke 。（圖／Sonoko Tanaka）

▲馮俊凱。（圖／Sonoko Tanaka提供）

記者洪偵源／桃園報導

2019年自由車環台賽18日開來到第二站桃園市，中華隊藍衫（亞洲最佳成績）雖然易主，但仍由自家人守護著，由一哥馮俊凱奪下亞洲最佳，而黃衫也同樣易主，由單站冠軍克拉克（Jonathan Clarke）拿下。

桃園市站賽段全長123公里，起點設在桃園市政府，終點位於角板山公園，前半段道路為緩上坡路段，終點前會歷經兩個2級坡以及最後的1級坡，耗盡體力長征後，最後的爬坡能力成為關鍵，

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中華隊首站台北市站原本由盧紹軒靠著衝刺點減秒搶下藍衫，第二站由經驗最豐富的馮俊凱取得單站第9，並成功保住藍衫，賽後表示，在關鍵賽段太早煞車，不然有機會搶下單站冠軍，下一站仍要設法保住藍衫。

「一定要守在第一集團內，並跟今天一樣，攻擊都要守住。」曾在桃園站拿到單站第三名的馮俊凱説，不論是19日的浪漫台三線站，還是20日的南投縣站，對中華隊都很重要。


此站單站冠軍由效力加拿大弗洛伊車隊的澳洲車手克拉克，以2小時45分20秒成績率先衝線，並成為新的黃衫持有者，收穫生涯第一個UCI級別的賽事勝利，去年環台賽是總成績第二名。

由於此站開始設有登山點，因此也誕生紅衫 （登山王）持有者，由哥倫比亞曼札車隊的沛洛德斯（Wilmar Paredes）所拿下。

▲▼ 自由車環台賽中華隊馮俊凱，桃園站單站冠軍Jonathan Clarke 。（圖／自由車協會）

▲馮俊凱。（圖／自由車協會提供）

關鍵字： 自由車環台賽馮俊凱
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