日職／王柏融7局滿壘遭換代打　火腿6比2領先運動家

▲王柏融。（圖／記者楊舒帆攝）

記者楊舒帆／綜合報導

日本職棒火腿隊18日與大聯盟運動家隊進行熱身賽，「大王」王柏融安排擔任先發5棒指定打擊，2局下第1打席上場遭到三振，4局下第2次上場再被三振，6局下一、三壘有人時敲出外野二壘安打，有1分打點，7局下換上代打，王柏融退場休息，此戰3打數1安打。

運動家到日本海外賽，18日台灣時間早上11點與日本火腿進行第二場熱身賽，王柏融先發第5棒，擔任指定打擊，火腿先發投手則是今年春訓還保持無失分的「手帕王子」齋藤佑樹。

請繼續往下閱讀...

兩隊在1局上都上壘沒有得分，運動隊在2局上開轟得分，王柏融在2局下首位上場，被運動家先發投手安德森連續3球三振出局。

火腿在3局下捕手郡拓也敲出左外野安打上壘，中島卓也犧牲短打送到二壘，西川遙輝遭到三振，大田泰示打出游擊滾地，游擊手傳球失誤，讓郡拓也回本壘追平比數。

運動家在4局上二出局後連2支安打，跑者回本壘前被觸殺出局。火腿4局下進攻，中田翔敲出左外野安打，並換代跑，王柏融第2次上來打擊，結果又被三振。

火腿隊在5局下利用強迫取分再得1分，運動家6局下換右投手，無人出局一、三壘有人時，王柏融敲出右外野邊線的二壘安打，送回1分，這是王柏融相隔11天久違的安打，之後杉谷拳士敲滾地球再添1分。

火腿7局下攻勢再起，中島卓也靠三壘手失誤上壘，西川遙輝、橫尾俊建連續安打送回1打點，松本剛保送後，石井一成安打帶1打點，王柏融的打席，由鶴岡慎也代打敲出左外野飛球，火腿6比2領先。