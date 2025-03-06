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李灝宇熱身賽再敲長打！老虎未來三壘解　外媒看好迅速上大聯盟

▲▼李灝宇參與大聯盟春訓。（圖／達志影像／美聯社）

▲李灝宇參與大聯盟春訓。（圖／達志影像／美聯社）

記者王真魚／綜合報導

李灝宇獲邀參加底特律老虎隊大聯盟春訓，並持續吸引外媒關注。《ESPN》知名記者帕桑（Jeff Passan） 在盤點春訓最值得關注的 15 名球員時，特別提及李灝宇，認為他有潛力成為老虎隊三壘的長期解答。此外，《老虎隊官網》記者貝克（Jason Beck） 也看好他的發展，認為李灝宇具備快速升上大聯盟的能力，甚至有望在本季中段獲得機會。

李灝宇的成長之路，正如他脖子左側的刺青——「Persistence（堅持）」，這份信念支撐著他的棒球生涯，也讓他在美國職棒體系中不斷突破。

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堅持精神讓他一路挺進

貝克撰文介紹，來自台灣的李灝宇，最初是費城費城人隊（Phillies）的國際簽約新秀，2023 年交易至老虎隊後，迅速在農場體系站穩腳步，並躍升為隊內第8號新秀。去年，他不僅入選未來之星全明星賽（All-Star Futures Game），更在 2A 伊利海狼隊（Double-A Erie） 打出亮眼成績，成為球隊關注的潛力股。

他的比賽態度與場內外的人際關係，讓他迅速贏得隊友與教練團的認可。去年曾與他共事的老虎隊頭號新秀喬布（Jackson Jobe） 便對他的表現印象深刻，「他是那種你會想一起並肩作戰的隊友。他打球充滿激情，作為投手，你會希望他站在你身後守備。但在休息室裡，他又是個很放鬆、很酷的人。」

挑戰三壘長期解答

進入大聯盟春訓後，李灝宇持續努力，力求證明自己不只是農場新星，而是未來老虎隊三壘防區的答案。他的比賽態度與積極性，也受到隊內老將的肯定。

「我認為他未來會成為一名明星球員。」老虎隊重砲卡本特（Kerry Carpenter） 認為，李灝宇具備明星級潛力，並且不斷精進自己的打擊技巧與比賽心態。

事實上，李灝宇在春訓初期的打擊練習賽中，就已經展現求勝決心，拿下後場打擊練習冠軍。而在正式比賽中，他的每一次打席也都極具競爭力。

「他熱愛競爭。」老虎隊總教練辛奇（A.J. Hinch）也對這位年輕新秀讚譽有加，「他覺得自己每次打擊都應該要擊出安打。」

雖然這句話略帶誇張，但對於一名打擊選球優異、三振率向來不高的球員來說，如何調適心態、從每次失敗中學習，將是他能否快速適應更高層級的關鍵。

▲李灝宇。（圖／截自推特）

▲李灝宇不斷尋找適合自己的方式，「我曾試圖強迫自己冷靜，但後來發現這不適合我。所以現在，我希望能找到一個平衡點，介於過度情緒化與完全無情緒之間。」（圖／截自推特）

學習抗壓心態 邁向更成熟打者

面對即將到來的挑戰，李灝宇主動向格林（Riley Greene）與卡本特（Carpenter）學習打擊的心理調適。儘管他在接受媒體訪問時仍需翻譯協助，但他的英語能力已經足夠與隊友直接交流。

「這是一項極為困難的運動，你一定會遭遇失敗。」格林分享道。「關鍵在於如何快速翻篇，從每個打席、甚至每一顆球之間調整心態。」

卡本特則建議他，與其糾結於被三振，不如去思考「為什麼會被三振？」，透過賽後影片分析，找到調整的方法，再迎接下一個打席。

「他認為我處理這類狀況的方式不錯，這對我來說是一種榮幸。」卡本特說道。「棒球比賽的結果往往只是表象，更重要的是去理解背後的原因。」

李灝宇也在不斷尋找適合自己的方式，「我曾試圖強迫自己冷靜，但後來發現這不適合我。所以現在，我希望能找到一個平衡點，介於過度情緒化與完全無情緒之間。」

春訓展現實力 挑戰升上大聯盟

老虎隊的內野新星基斯（Colt Keith） 也給予李灝宇建議，提醒他在春訓期間應該更有效率地調整訓練強度，而非過度消耗體能。

「他幾乎就是模範生。」總教練辛奇如此稱讚，「他總是渴望學習，也願意投入努力。如果有什麼需要調整的，可能就是讓他減少一些訓練量，找到適合自己的步調。」

李灝宇在春訓中的首場正式打席，便展現了他選球能力出色的一面，與投手糾纏12球最終選到四壞球。隨後，他擊出一記413 英尺的深遠飛球，根據Statcast數據，這顆球若在大聯盟23座球場中，幾乎都會形成全壘打，但在老虎隊本壘寬廣的科美利加球場（Comerica Park），最終成為一記中外野飛球出局。

今天對費城人熱身賽，李灝宇在6局替補上場，首打席擊出三振，8局下則掃出二壘長打，再次差點把球扛出牆，這也是他在大聯盟春訓熱身賽第二安。

關鍵字： 李灝宇挑戰大聯盟

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