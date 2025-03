李灝宇熱身賽再敲長打！老虎未來三壘解　外媒看好迅速上大聯盟

▲李灝宇參與大聯盟春訓。(圖/達志影像/美聯社)

記者王真魚/綜合報導

李灝宇獲邀參加底特律老虎隊大聯盟春訓,並持續吸引外媒關注。《ESPN》知名記者帕桑(Jeff Passan) 在盤點春訓最值得關注的 15 名球員時,特別提及李灝宇,認為他有潛力成為老虎隊三壘的長期解答。此外,《老虎隊官網》記者貝克(Jason Beck) 也看好他的發展,認為李灝宇具備快速升上大聯盟的能力,甚至有望在本季中段獲得機會。

李灝宇的成長之路,正如他脖子左側的刺青——「Persistence(堅持)」,這份信念支撐著他的棒球生涯,也讓他在美國職棒體系中不斷突破。

堅持精神讓他一路挺進

貝克撰文介紹,來自台灣的李灝宇,最初是費城費城人隊(Phillies)的國際簽約新秀,2023 年交易至老虎隊後,迅速在農場體系站穩腳步,並躍升為隊內第8號新秀。去年,他不僅入選未來之星全明星賽(All-Star Futures Game),更在 2A 伊利海狼隊(Double-A Erie) 打出亮眼成績,成為球隊關注的潛力股。

他的比賽態度與場內外的人際關係,讓他迅速贏得隊友與教練團的認可。去年曾與他共事的老虎隊頭號新秀喬布(Jackson Jobe) 便對他的表現印象深刻,「他是那種你會想一起並肩作戰的隊友。他打球充滿激情,作為投手,你會希望他站在你身後守備。但在休息室裡,他又是個很放鬆、很酷的人。」

挑戰三壘長期解答

進入大聯盟春訓後,李灝宇持續努力,力求證明自己不只是農場新星,而是未來老虎隊三壘防區的答案。他的比賽態度與積極性,也受到隊內老將的肯定。

「我認為他未來會成為一名明星球員。」老虎隊重砲卡本特(Kerry Carpenter) 認為,李灝宇具備明星級潛力,並且不斷精進自己的打擊技巧與比賽心態。

事實上,李灝宇在春訓初期的打擊練習賽中,就已經展現求勝決心,拿下後場打擊練習冠軍。而在正式比賽中,他的每一次打席也都極具競爭力。

「他熱愛競爭。」老虎隊總教練辛奇(A.J. Hinch)也對這位年輕新秀讚譽有加,「他覺得自己每次打擊都應該要擊出安打。」

雖然這句話略帶誇張,但對於一名打擊選球優異、三振率向來不高的球員來說,如何調適心態、從每次失敗中學習,將是他能否快速適應更高層級的關鍵。

▲李灝宇不斷尋找適合自己的方式,「我曾試圖強迫自己冷靜,但後來發現這不適合我。所以現在,我希望能找到一個平衡點,介於過度情緒化與完全無情緒之間。」(圖/截自推特)

學習抗壓心態 邁向更成熟打者

面對即將到來的挑戰,李灝宇主動向格林(Riley Greene)與卡本特(Carpenter)學習打擊的心理調適。儘管他在接受媒體訪問時仍需翻譯協助,但他的英語能力已經足夠與隊友直接交流。

「這是一項極為困難的運動,你一定會遭遇失敗。」格林分享道。「關鍵在於如何快速翻篇,從每個打席、甚至每一顆球之間調整心態。」

卡本特則建議他,與其糾結於被三振,不如去思考「為什麼會被三振?」,透過賽後影片分析,找到調整的方法,再迎接下一個打席。

「他認為我處理這類狀況的方式不錯,這對我來說是一種榮幸。」卡本特說道。「棒球比賽的結果往往只是表象,更重要的是去理解背後的原因。」

李灝宇也在不斷尋找適合自己的方式,「我曾試圖強迫自己冷靜,但後來發現這不適合我。所以現在,我希望能找到一個平衡點,介於過度情緒化與完全無情緒之間。」

Hao-Yu Lee crushes a double deep off the top of the wall in left center. Left his bat at 112.4 MPH and traveled 428 feet. pic.twitter.com/gMCsts96yR