觸身球無礙哈波歸隊　對洋基吞2K春訓5場「0安打」

▲哈波(Bryce Harper)。(圖/路透社)

記者潘泓鈺/綜合報導

哈波(Bryce Harper)16日遭藍鳥投手索頓(Trent Thornton)的96英里火球直擊腳踝,當場直接痛苦倒地,所幸經過X光檢查後無大礙,18日面對洋基的春訓賽程回到先發打序,不過此役3個打數依然沒有安打,總計5場比賽8打數0安打。

#Phillies DH Bryce Harper whiffs facing #Yankees reliever Dellin Betances. He’s 0-for-3 on day and 0-for-8 this spring. pic.twitter.com/EGUQaR3F1v

Here is the full Betances strikeout of Bryce Harper pic.twitter.com/5kXDSsuT1B