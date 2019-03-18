觸身球無礙哈波歸隊　對洋基吞2K春訓5場「0安打」

▲哈波（Bryce Harper）。（圖／路透社）

記者潘泓鈺／綜合報導

哈波（Bryce Harper）16日遭藍鳥投手索頓（Trent Thornton）的96英里火球直擊腳踝，當場直接痛苦倒地，所幸經過X光檢查後無大礙，18日面對洋基的春訓賽程回到先發打序，不過此役3個打數依然沒有安打，總計5場比賽8打數0安打。

#Phillies DH Bryce Harper whiffs facing #Yankees reliever Dellin Betances. He’s 0-for-3 on day and 0-for-8 this spring. pic.twitter.com/EGUQaR3F1v 請繼續往下閱讀... 2019年3月17日

Here is the full Betances strikeout of Bryce Harper pic.twitter.com/5kXDSsuT1B — David Mendelsohn (@BigBabyDavid_) 2019年3月17日

「我希望當時我有閃過球，這真的是我第一次被打到腳踝骨頭」哈波接受《MLB.com》17日訪問時說道，「當然這傷勢絕對有機會更糟，但我今天感覺好多了，只是還有一點痠痛而已。」

費城人以破紀錄13年3.3億美元合約網羅這位26歲重砲外野手，不過最擔心的健康問題在春訓就碰上了。過去7年在國民的歲月，哈波在2014年曾因姆指韌帶撕裂只出賽100場，2017年更是受到膝蓋問題所困，僅出賽111場。

費城人總教練凱柏勒（Gabe Kapler）昨日就透露，哈波的傷勢不會影響開幕戰，經過評估之後，18日面對洋基的比賽就決定將他排回先發打序。

此役哈波前3次打擊機會吞下2K，第9局選到保送站上壘包，3個打數安打依然沒有開張，總計春訓5場比賽8打數0安打、4保送、5K，打擊三圍.000/.385/.000，終場洋基以7比3輕鬆獲勝。