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觸身球無礙哈波歸隊　對洋基吞2K春訓5場「0安打」

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▲▼費城人春訓，哈波（Bryce Harper）。（圖／路透社）

▲哈波（Bryce Harper）。（圖／路透社）

記者潘泓鈺／綜合報導

哈波（Bryce Harper）16日遭藍鳥投手索頓（Trent Thornton）的96英里火球直擊腳踝，當場直接痛苦倒地，所幸經過X光檢查後無大礙，18日面對洋基的春訓賽程回到先發打序，不過此役3個打數依然沒有安打，總計5場比賽8打數0安打。

「我希望當時我有閃過球，這真的是我第一次被打到腳踝骨頭」哈波接受《MLB.com》17日訪問時說道，「當然這傷勢絕對有機會更糟，但我今天感覺好多了，只是還有一點痠痛而已。」

費城人以破紀錄13年3.3億美元合約網羅這位26歲重砲外野手，不過最擔心的健康問題在春訓就碰上了。過去7年在國民的歲月，哈波在2014年曾因姆指韌帶撕裂只出賽100場，2017年更是受到膝蓋問題所困，僅出賽111場。

費城人總教練凱柏勒（Gabe Kapler）昨日就透露，哈波的傷勢不會影響開幕戰，經過評估之後，18日面對洋基的比賽就決定將他排回先發打序。

此役哈波前3次打擊機會吞下2K，第9局選到保送站上壘包，3個打數安打依然沒有開張，總計春訓5場比賽8打數0安打、4保送、5K，打擊三圍.000/.385/.000，終場洋基以7比3輕鬆獲勝。

關鍵字： 哈波費城人洋基
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