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張老師專欄／日職熱身賽最後一週　冠軍誰屬尚撲朔迷離

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▲▼日職沖繩春訓,日本火腿vs讀賣巨人熱身賽,讀賣巨人,陽岱鋼。（圖／記者季相儒攝）

▲陽岱鋼。（圖／記者季相儒攝）

張昭雄／賽評

今年度日本職棒熱身賽業經完成前三週賽程，只剩本週最後賽事，目前各隊戰績非常接近，至少有5隊夠資格爭取冠軍寶座，衛冕的巨人隊目前暫居第五名，但與併列榜首樂天、廣島兩隊只有1場勝差而已，仍有一線生機問鼎王座。

過去三週完成59場賽事，依據原排定賽程最後乙週應有 31場比賽，今年日本雨水雖多，前三週有6場被迫中止，不過熱身賽愈到尾聲，有巨蛋球場球隊泰半均安排在主場舉行，因此上週27比賽未受影響而全部完成。

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一直以來始終保持榜首的廣島隊，上週被宋家豪所屬的樂天隊追成無勝差的各6勝2負戰績，併列首位，原由是，上週廣島隊戰績2勝1和2負，樂天隊3勝1和1負。另有，本來亞座的軟銀隊上週3勝3負戰績持平，目前以7勝3負暫退居第三名，與榜首只有1場勝差；此外，原本第五的歐力士隊上週2勝2和1負，目前以6勝3負晉升到第四名，與兩支榜首也只有１場勝差而已；陽岱鋼所屬的巨人隊上週3勝1負，從原來的第六升到第五名，與榜首也僅有1場勝差罷了，能否衛冕成功，且看最後乙週所剩的4場賽事。以上這5隊誠屬今年熱身賽奪冠熱門勁旅，最後這一週各隊勝敗，將決定今年熱身賽前幾名次席。

上週旅日陽岱鋼、吳念庭、宋家豪等驍將都有頻頻出賽，倒是眾所矚目的王柏融在火腿隊出賽3場僅有1場露面亮相，卻仍以2支零坐收，使他目前打擊率降到2成31，尤其週日出戰來訪的美職大聯盟水手隊也沒上場比賽。按，水手隊帶老將鈴木一朗返日親善比賽，在東京巨蛋球場對火腿隊5比1；對巨人6比4均獲勝仗，陽岱鋼在這場比賽以指定打擊亮相，結果2打數無安打，而且都是被三振厄運。

上週巨人隊出賽4場熱身賽陽岱鋼全勤，但8支0的摃龜，也使他打擊率下滑到目前的2成92〔上週結束是4成38〕；王柏融上週只有出賽對羅德乙仗，2打數零安打，目前累積打擊率跌到2成31〔上週2成73〕；西武隊野手吳念庭出賽5場，即便僅有兩場先發，但是他是旅日球員表現最佳的乙員，上週11支3的2成72打擊率，並有熱身賽第一分的打點進帳，目前累積打擊率2成94；樂天隊投手宋家豪仍保持一週掛帥乙場的原則，目前出賽3場，防禦率2點25，無勝敗投，但有1場救援成功佳作，他是目前樂天隊不可或缺的一軍投手人選；除此之外，旅日其餘球員上週均無出賽紀錄，尤其羅德隊陳冠宇尚未完全調整可以在一軍出賽跡象。

18日移動日按例休戰，明〔19〕日5場午場賽程為：西武對羅〔西武巨蛋〕；養樂多對廣島〔神宮球場〕；橫浜對阪神〔橫浜球場〕；中日對歐力士〔名古屋巨蛋〕。

▲2019雙獅賽西武獅隊吳念庭。（圖／統一球團提供）

▲吳念庭。（圖／資料照）

關鍵字： 日職火腿王柏融
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