HBL／籃球改變困苦歲月　楊瑞東季軍戰牽恩師進場

▲楊瑞東。（圖／記者洪偵源攝）



記者洪偵源／台北報導

光復高中在與高苑工商的季軍戰前，高二前鋒楊瑞東牽著昔日教練彭富雄一起進場，代表飲水思源，以及媽媽因身體不適無法參與的遺憾，更帶出籃球改變他一生的故事。

楊瑞東在光復可能表現與關注度，都不如喬楚瑜、余維豪、莊朝聖等人，但以苦工精神受到讚賞，光復教頭陳定杰就是需要他這種能從板凳上場攪和的能力。

請繼續往下閱讀...

楊瑞東是單親家庭，母親是工地清潔工，之前罹患乳癌，動完手術後又發現癌細胞轉移，他預賽、複賽打完後，都立即請假回台中照顧母親，也因此無法牽著母親的手在季軍戰前入場。

「她曾經剛出院就來看我打青年盃，最近她身體真的不舒服，然後我哥的小孩年紀也小，到球場可能會亂跑，這樣她太累了！」

彭富雄是發掘楊瑞東的教練，還親自到台中邀請他到苗栗大倫國中就讀，他說彭富雄是他的恩師，無法請母親參加，就想到找自起籃球路上的貴人。

也因此當隊友都牽著家人進場時，楊瑞東是牽著教練，「如果沒有籃球的話，我現在可能連自己在哪裡都不知道。」

楊瑞東高中教練陳弘澤指出，楊瑞東家中經濟不寬裕，家庭環境也比較複雜，小六幾乎都是到同學家吃晚飯，到大倫由學校與同學照應，到光復由教頭陳定杰照顧他。

如果不是打籃球，以家裡的經濟狀況與複雜的環境，楊瑞東求學生涯可能早就中斷，所以他很感謝籃球帶來的一切，還有一路上幫助過他的人。

光復本屆HBL以第4名作收，將升上高三的楊瑞東，給自己兩個目標，一是再強化防守能力，二是好好減肥，因為會進攻的隊友很多，自己需要多幫忙卡位、搶籃板。

至於減肥，從國中就顯得胖的楊瑞東，目前身高187公分，但體重有113公斤，希望把自己體重降到100公斤內，身體輕盈一點對自己打球很有幫助。

他笑說，這不是簡單的任務，國中教練就限制他吃零食，也不許他暴飲暴食，但他吃不飽會偷買鹹酥雞還被抓包，而光復對面就是清大夜市，「走一下就到了，真的很不容易！」