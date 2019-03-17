HBL／田本玉的驕傲　陳定杰：明年目標從老師手上拿一勝

▲光復教頭陳定杰明年要拼從田本玉手上拿下一勝。（圖／記者洪偵源攝）



記者顏如玉／台北報導

107學年度高中籃球甲級聯賽男子季軍戰高苑工商對上光復高中，同時也上演教頭「師徒之戰」，最終田本玉率領的高苑以89比60擊敗陳定杰的光復，賽後田本玉感性表示，陳定杰是她的驕傲，而陳定杰則笑說，明年目標就是要從老師手上拿下一勝！

陳定杰是田本玉新榮高中時期麾下的球員，與張容軒、羅鈺群等人同時期，畢業後來到彰師大，仍舊在田本玉身邊學習，後來擔任她在新榮高中的助理教練，4年後兩人一同到高苑工商，不過1年後陳定杰決定領軍光復。

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▲陳定杰恩師田本玉。（圖／記者洪偵源攝）



高苑與光復曾在8強相遇，雖然光復在第一局打出氣勢，但後來崩盤，最終以55比79吞敗，來到4強再度上演師徒對決，這一次光復還是難敵高苑，上半場打完就落後18分，下半場也能以挽回頹勢，最終就以60比89、29分差吞敗。

賽後陳定杰坦言，整季最不想遇到的對手就是田本玉率領的綠色猛牛，「因為老師真的太瞭解我了，我所有的東西都是從老師身上學來的，所以明年目標就希望在老師手上拿一勝吧！」

談到自己的子弟兵，田本玉滿滿的驕傲，「他的犧牲、努力和付出我都看在眼裡，他是我的驕傲，我真的以他為榮，不過他年紀輕，才剛剛開始，我還是要提醒他，勝不驕敗不餒，謙虛學習，才能在這條路上走得長遠。」

▲高苑擊退光復拿季軍。（圖／記者洪偵源攝）