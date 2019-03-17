運動雲

> >

HBL／田本玉的驕傲　陳定杰：明年目標從老師手上拿一勝

ETtoday運動雲

▲▼ HBL,光復對高苑 。（圖／記者洪偵源攝）

▲光復教頭陳定杰明年要拼從田本玉手上拿下一勝。（圖／記者洪偵源攝）

記者顏如玉／台北報導

107學年度高中籃球甲級聯賽男子季軍戰高苑工商對上光復高中，同時也上演教頭「師徒之戰」，最終田本玉率領的高苑以89比60擊敗陳定杰的光復，賽後田本玉感性表示，陳定杰是她的驕傲，而陳定杰則笑說，明年目標就是要從老師手上拿下一勝！

陳定杰是田本玉新榮高中時期麾下的球員，與張容軒、羅鈺群等人同時期，畢業後來到彰師大，仍舊在田本玉身邊學習，後來擔任她在新榮高中的助理教練，4年後兩人一同到高苑工商，不過1年後陳定杰決定領軍光復。

請繼續往下閱讀...

▲▼ HBL,光復對高苑 。（圖／記者洪偵源攝）

▲陳定杰恩師田本玉。（圖／記者洪偵源攝）

高苑與光復曾在8強相遇，雖然光復在第一局打出氣勢，但後來崩盤，最終以55比79吞敗，來到4強再度上演師徒對決，這一次光復還是難敵高苑，上半場打完就落後18分，下半場也能以挽回頹勢，最終就以60比89、29分差吞敗。

賽後陳定杰坦言，整季最不想遇到的對手就是田本玉率領的綠色猛牛，「因為老師真的太瞭解我了，我所有的東西都是從老師身上學來的，所以明年目標就希望在老師手上拿一勝吧！」

談到自己的子弟兵，田本玉滿滿的驕傲，「他的犧牲、努力和付出我都看在眼裡，他是我的驕傲，我真的以他為榮，不過他年紀輕，才剛剛開始，我還是要提醒他，勝不驕敗不餒，謙虛學習，才能在這條路上走得長遠。」

▲▼ HBL高苑對光復 。（圖／記者洪偵源攝）

▲高苑擊退光復拿季軍。（圖／記者洪偵源攝）

留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

被戴綠帽？我和老婆都長得不錯　女兒醜得像魚...他怒帶去做鑑定

推薦閱讀

HBL／中止小巨蛋 7連敗　高苑猛牛獲季軍

HBL／田本玉、陳定杰師徒對決　高苑輕取光復

HBL／連文鈴飆7記三分預約新人后　明年要為學姊討回來

HBL／菜鳥連文鈴飆生涯新高21分　普門大勝北一拿季軍

熱門新聞

中職／拒絕水手隊開價　潘耀傑當過板模工人

中職／率領猿二軍擊敗爪一軍！林振賢：沒有不能用的兵

中職／陳琥確定開季二軍出發　伯納：過於安逸缺乏狠勁

鈴木一朗大秀背後接球美技　隊友讚嘆像神一樣

CBA／林志傑轟14分　廣廈季後賽被聽牌

SBL／季後賽模式上演　麥班達：富邦成功打成肉搏戰

讀者回應

﻿

最新新聞

1王彥和200M飆21秒86奪金

2葉君璋：以為會在興農退休當總教練

3楊瑞東季軍戰牽恩師進場

4聽羅里奇的話！　奧斯丁不想機制

5連4戰大三元　鵜鶘裴頓全輸球

熱門新聞

1拒絕水手隊　潘耀傑當過板模工人

2猿二軍勝一軍！林振賢：沒有不能用的兵

3陳琥過於安逸缺乏狠勁　開季二軍

4鈴木一朗大秀背後接球美技

5林志傑14分廣廈被聽牌

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

下載App千杯咖啡天天送

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

熱門影音

全站熱門影音

光復高中隨隊教師信守承諾進4強爬進球場

猿征羅德／王柏融見前隊友好開心 洪總送芒果乾台灣味

日職／下半身緊繃後復出熄火　王柏融：手感跑掉再調整

「UAT for Basketball」籃球體能訓練營-明仁國中

下勾投手生存之道

小鮮肉❤100kg厚片女友結婚了！　哽咽「我想愛你一輩子」擁吻甜炸

台中傳女司機遭襲胸！哭喊不要　59秒地獄影片網怒：人渣快肉搜

狗媽「墨水不夠」只塗滿一顆頭　網被萌翻：要叫小黑還小白？

星光幫葉瑋庭「2年結3次婚」　牽著爸爸手走向最愛的他

黃健瑋躺楊謹華胸膛喊：溫暖！　火熱床戲「我被你弄累了」
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366