鈴木一朗3打數沒安打　陽岱鋼吞2K水手6比4奪勝

▲鈴木一朗。（圖／路透）



記者林育正／綜合報導

水手在東京巨蛋的表演賽，受到球迷熱烈歡迎的鈴木一朗先發上陣，可惜3打數沒有出現安打。陽岱鋼則是排在第七棒以先發DH上場打擊兩次都吞下三振，最終水手靠著布魯斯(Jay Bruce)開轟單場貢獻3打點，6比4擊敗讀賣巨人拿下勝利。

巨人先發今村信貴表現不俗5局被敲5安送出6次三陣，只被布魯斯的高飛犧牲丟掉1分。巨人一度取得3比1領先，但7局上漢尼格（Mitch Haniger）和布魯斯都敲出2分打點全壘打，讓田口麗斗單局爆4分。8局上戈登(Dee Gordon)來發陽春砲錦上添花，最終6比4成功逆轉。

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先發第九棒守右外野的鈴木一朗一出場如期獲得球迷高分貝歡呼，比賽開局有一次接殺演出，但打擊1次飛球2次滾地球出局。「我不認為他有任何壓力，參與這個系列賽的機會是他爭取來的。這次春訓他有些慢熱，但他今天擊球時機掌握得更好了，只是有些機會打成出界，他的揮棒沒問題。在外野他有一次精彩的接殺，明天他還是會先發上場。」總教練薩維斯（Scott Servais）說。

解決鈴木一朗兩次的今村信貴說：「我就是用快速球跟他對決，我抱著挑戰超級巨星的心態來面對他。」

至於陽岱鋼，則是兩次被利克(Mike Leake)三振。巨人打線表現最佳的是坂本勇人，包括5局下一發全壘打，全場包辦3打點。