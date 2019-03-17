前明星外野手CarGo離開洛磯　與印地安人簽小聯盟約

▲前洛磯隊外野手岡薩雷斯與印地安人簽下小聯盟合約。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳瑞浩／綜合報導

前洛磯明星外野手「CarGo」岡薩雷茲（Carlos Gonzalez）17日與印地安人簽下小聯盟合約，若在四月前升上大聯盟合約價值將達200萬美元另附加100萬的激勵獎金，岡薩雷茲的加盟將有望提升印地安人的外野深度與老將經驗。

根據《USA Today》記者奈騰格爾（Bob Nightengale）報導，岡薩雷茲與印地安人簽下的是小聯盟合約，其中含逃脫條款，且需在四月前擠進大聯盟名單，合約價值才可達200萬美元，並附加100萬美元的激勵條款。

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岡薩雷茲過去10個球季效力洛磯，曾3度進入明星賽奪下3次金手套、2次銀棒獎，他於前年合約年時表現下滑，當時洛磯雖曾開出4年長約遭他拒絕，但最後他仍以1年500萬美元重返洛磯再效力一季。

去年球季岡薩雷茲與洛磯重簽一年後，表現略有比前季稍上升，但他近2季全壘打仍無法回到20發以上，長打率也不及.500，他上季繳出繳出.276 /.329/ .467的打擊三圍，且他被三振次數扣除2014年髕骨傷勢影響後是近5年新高的113次。

▲卡布雷拉已離開印地安人加入海盜。（圖／達志影像／美聯社）

印地安人在去年球季一次離開了卡布雷拉（Melky Cabrera，海盜）、布蘭特利（Michael Brantley，太空人）、蓋爾（Brandon Guyer，白襪）、奇森霍（Lonnie Chisenhall，海盜）等4位外野野手，外野手也僅剩喬伊斯（Matt Joyce）、馬丁（Leonys Martin）2位超過30歲的球員，32歲岡薩雷茲的加入將有望補強印地安人外野深度。