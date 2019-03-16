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CBA／林志傑轟14分　廣廈季後賽被聽牌

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▲▼林志傑、博洛西斯。（圖／CFP）

▲林志傑。（圖／CFP）

記者林育正／綜合報導

例行賽第六名作收的廣廈，在季後賽首輪G1於主場迎戰浙江。儘管「野獸」林志傑投進4顆外線貢獻14分，但浙江前馬刺成員保羅(Brandon Paul)末節帶頭飆分逆轉，最終廣廈117比125輸掉首戰，在3戰2勝的賽制中被聽牌。

上半場兩隊進攻狀況不佳，都出現10次失誤，廣廈進攻中樞福特森(Courtney Fortson)也失誤和打鐵不斷。林志傑雖然投進兩顆三分球，但幾次有空檔出手也猶豫不決讓給隊友，整體進攻效率不佳。上半場結束福特森僅有9分，全隊得分上雙的只有趙岩昊的13分，半場結束廣廈53比55落後。

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第三節兩隊火力復活，相互較勁都拉出一波連續得分的攻勢。福特森和孫銘徽連續投進外線幫廣廈要回領先，但浙江小外援鄧蒙(Marcus Denmon)同樣從三分線外還以顏色，浙江93比91進入第四節。雖然廣廈一度要回領先，但浙江另一名外援保羅跳出來，連砍8分帶領球隊打出16比0攻勢，廣廈最終無力反擊117比125吞敗。

林志傑先發29分鐘拿下14分3籃板3抄截，但手感不佳全場13投4中全都是外線。本季助攻王福特森貢獻23分7助攻不如預期，老將博洛西斯(Ioannis Bourousis)19分10籃板，全隊6人得分上雙，但差在最後關頭進攻不夠力。

浙江以鄧蒙的32分9籃板6助攻最佳，前馬刺球員保羅27分，本土球星吳前26分。

▲▼林志傑、博洛西斯。（圖／CFP）

▲博洛西斯。（圖／CFP）
  

關鍵字： CBA旅外台將林志傑
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