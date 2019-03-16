台南安平鐵人賽1200人參賽　亞運女將郭家齊拚連霸

▲安平鐵人賽進行全程賽出發選手力拼成績。（圖／中華民國鐵人三項運動協會提供）

體育中心／綜合報導

2019年臺南安平全國鐵人三項錦標賽明（17日）將在臺南安平觀夕平台，為鐵人三項協會規劃的賽季揭開序幕，賽事作為亞錦賽、亞洲盃、世界中學生鐵人賽的國手選拔賽，讓台灣鐵人菁英傾巢而出，去年亞運國手除張團畯外全數到齊，郭家齊更將在標準賽菁英女子組尋求連霸。

這次賽事的標準賽菁英男子組中，有2018年雅加達-巨港亞洲運動會中華隊國手王威凱、林威志等人參賽，標準賽菁英女子組則有包括亞運女將郭家齊、張绮文等，及「鐵人安心亞」柳怡卉等人參與。

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參賽選手中，郭家齊、張绮文在亞運獲得第8名、第10名，是台灣女將在亞運有史以來最好的成績，實力不容小覷，再以近況來看，林威志、張绮文月初剛在2019 第 13 屆維士比盃愛河國際鐵人三項稱王封后，兩人的狀況正處於最佳狀態，也讓這次賽事更添看點。

中華民國鐵人三項運動協會理事長劉玉峯表示，賽事做為韓國慶州亞洲錦標賽、法國世界中學生鐵人三項錦標賽、菲律賓蘇比克灣亞洲盃3大賽事的國手選拔依據，國內選手除張團畯等少數選手到紐西蘭比賽缺席外，幾乎全數到齊，讓比賽更加精彩可期。

臺南安平鐵人賽2012年開辦至今，一直是南台灣最重要的鐵人三項比賽，也是協會每年賽季的開幕戰，由於比賽場地良好，也讓南部鐵人同好能就近參賽，幾年下來深受歡迎，今年也吸引1200人參賽。

鐵人三項賽事因為主辦單位、賽事規劃等因素的良莠不齊，讓意外偶有所聞，也讓協會將安全列為首要考量，劉玉峯說：「安全是協會最重視的，因為一個意外就是一個家庭的破碎，所以協會絕不容許任何意外發生。」

在外在環境上劉玉峯表示，臺南安平的觀夕平台沙灘平緩下降，是很好、很安全的鐵人三項場地，游泳的水道規劃上，協會讓選手沿沙灘比賽，「往返都在離岸10到20公尺處，讓岸邊救生人員、教練能全程、百分之百的掌握選手動態，水深也僅1到4米，不但少有波浪，適合選手比賽，對選手的安全性也最好。」

除此之外，協會動員最多人力、物力投入比賽，在游泳比賽上，除了如以往投入大量人力、器材外，還新增機動膠筏在現場巡迴救生，還備有救生員伴游，只要參賽者有身體不適、體力不繼，可立刻救援，「絕不讓選手有安全上的顧慮，一定要做到百分之百的安全」，劉玉峯說。