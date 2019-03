快艇、公牛教練互嗆同遭驅逐　瑞佛斯：想嘗試新東西

▲瑞佛斯賽後表示被驅逐是想嘗試新東西。(圖/達志影像/美聯社)



記者張曜麟/綜合報導

快艇16日迎來公牛挑戰,最終洛杉磯以128比121成功在主場守住勝利,但本站卻出現奇特一幕,比賽進行到第三節快艇主帥瑞佛斯(Doc Rivers)與公牛主帥柏伊蘭(Jim Boylen)發生爭執,最後兩人都遭到驅逐出場,賽後「老河流」則開玩笑說因為沒看過這種場面,就想嘗試新的東西。

上半場打完來踢館的公牛取得63比57的領先,易籃後快艇開始反撲,第三節爆打45比21猛攻,一舉為勝利提前奠定基礎,看到自己球隊被壓著打,柏伊蘭難免有火氣,在倒數1分14秒時哈瑞爾(Montrezl Harrell)進攻犯規,柏伊蘭卻突然爆氣一直叫囂。

#Bulls coach Jim Boylen had some choice words for Montrezl Harrell after the #Clippers' big man was whistled for an offensive foul on his screen. Doc Rivers responded to defend his guy, Boylen said something back. Ref had enough and threw both of them out.pic.twitter.com/0Kz5X739rg