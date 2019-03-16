快艇、公牛教練互嗆同遭驅逐　瑞佛斯：想嘗試新東西

▲瑞佛斯賽後表示被驅逐是想嘗試新東西。（圖／達志影像／美聯社）



記者張曜麟／綜合報導

快艇16日迎來公牛挑戰，最終洛杉磯以128比121成功在主場守住勝利，但本站卻出現奇特一幕，比賽進行到第三節快艇主帥瑞佛斯(Doc Rivers)與公牛主帥柏伊蘭(Jim Boylen)發生爭執，最後兩人都遭到驅逐出場，賽後「老河流」則開玩笑說因為沒看過這種場面，就想嘗試新的東西。

上半場打完來踢館的公牛取得63比57的領先，易籃後快艇開始反撲，第三節爆打45比21猛攻，一舉為勝利提前奠定基礎，看到自己球隊被壓著打，柏伊蘭難免有火氣，在倒數1分14秒時哈瑞爾(Montrezl Harrell)進攻犯規，柏伊蘭卻突然爆氣一直叫囂。

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#Bulls coach Jim Boylen had some choice words for Montrezl Harrell after the #Clippers' big man was whistled for an offensive foul on his screen. Doc Rivers responded to defend his guy, Boylen said something back. Ref had enough and threw both of them out.pic.twitter.com/0Kz5X739rg — Tomer Azarly (@TomerAzarly) 2019年3月16日

看到子弟兵被嗆，瑞佛斯當然忍不住，馬上出面與柏伊蘭互嗆，裁判見狀馬上去阻止，但雙方仍沒有停止，對此裁判馬上把兩名主帥驅逐出場，讓瑞佛斯超級傻眼，而柏伊蘭也非常不解，但隨後他和每位公牛球員擊掌後，似乎不以為意還很得意的拍手然後離場。

對於自己莫名其妙被判出場，瑞佛斯賽後表示，「我根本不知道發生什麼事，我當時和裁判在溝通說我們沒有犯規，然後就聽到柏伊蘭大聲咆嘯，說我們打球髒之類的，我告訴他應該向你的球員喊，叫他們跟裁判抱怨，而不是向我嗆聲，當然我講話也不是很客氣，然後就被驅逐了。」

「我之前從未在比賽中和對方教練說話，除非他先和我說話，一直以來都是這樣，但這並沒什麼大不了。是他先挑起事端，我之前沒見過這種場面，所以也想嘗試一些新東西。」瑞佛斯表示。

▲公牛教練柏伊蘭。（圖／達志影像／美聯社）