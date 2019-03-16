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快艇、公牛教練互嗆同遭驅逐　瑞佛斯：想嘗試新東西

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▲快艇總教練瑞佛斯。（圖／達志影像／美聯社）

▲瑞佛斯賽後表示被驅逐是想嘗試新東西。（圖／達志影像／美聯社）

記者張曜麟／綜合報導

快艇16日迎來公牛挑戰，最終洛杉磯以128比121成功在主場守住勝利，但本站卻出現奇特一幕，比賽進行到第三節快艇主帥瑞佛斯(Doc Rivers)與公牛主帥柏伊蘭(Jim Boylen)發生爭執，最後兩人都遭到驅逐出場，賽後「老河流」則開玩笑說因為沒看過這種場面，就想嘗試新的東西。

上半場打完來踢館的公牛取得63比57的領先，易籃後快艇開始反撲，第三節爆打45比21猛攻，一舉為勝利提前奠定基礎，看到自己球隊被壓著打，柏伊蘭難免有火氣，在倒數1分14秒時哈瑞爾(Montrezl Harrell)進攻犯規，柏伊蘭卻突然爆氣一直叫囂。

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看到子弟兵被嗆，瑞佛斯當然忍不住，馬上出面與柏伊蘭互嗆，裁判見狀馬上去阻止，但雙方仍沒有停止，對此裁判馬上把兩名主帥驅逐出場，讓瑞佛斯超級傻眼，而柏伊蘭也非常不解，但隨後他和每位公牛球員擊掌後，似乎不以為意還很得意的拍手然後離場。

對於自己莫名其妙被判出場，瑞佛斯賽後表示，「我根本不知道發生什麼事，我當時和裁判在溝通說我們沒有犯規，然後就聽到柏伊蘭大聲咆嘯，說我們打球髒之類的，我告訴他應該向你的球員喊，叫他們跟裁判抱怨，而不是向我嗆聲，當然我講話也不是很客氣，然後就被驅逐了。」

「我之前從未在比賽中和對方教練說話，除非他先和我說話，一直以來都是這樣，但這並沒什麼大不了。是他先挑起事端，我之前沒見過這種場面，所以也想嘗試一些新東西。」瑞佛斯表示。

▲公牛教練柏伊蘭。（圖／達志影像／美聯社）

▲公牛教練柏伊蘭。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： NBA快艇公牛瑞佛斯柏伊蘭
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