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印地安泉大師賽4強戰　費納對決第39次上演

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▲費德勒、納達爾。（圖／達志影像／美聯社）

▲費德勒。（圖／達志影像／美聯社）

記者林育正／綜合報導

今年第一個大師賽，印地安泉大師賽的4強戰，將是第39次「費納對決」。費德勒(Roger Federer)將挑戰在此的第六座冠軍，而且近期與宿敵「蠻牛」對決，他更是拿下了對戰5連勝，而且晉級過程中一盤未失，狀態相當不錯。

4強戰預估將在台灣時間17日凌晨約3點半至4點間開戰，納達爾在此曾3次奪冠，費德勒則是5次。雙方曾經3次在印地安泉交手，費德勒拿下2勝。晉級過程中，費德勒和納達爾皆一盤未失，「瑞士特快車」更只有被破發1次，蠻牛則是3次。而雙方在2018沒有碰頭，最近一次是2017年的上海大師賽費德勒拿下對戰5連勝。

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巧合的是兩位最具人氣的球星能在4強碰頭，「費納」剛好都擊敗了22歲的新生代好手，分別是波蘭新星胡卡茲(Hubert Hurkacz)，以及俄國的卡查諾夫(Karen Khachanov)。「能擊敗年輕選手和Rafa對決，真的很讓人興奮。」費德勒說。

儘管拿下對戰5連勝，生涯對戰紀錄來到15勝23敗，硬地11勝9敗，費德勒仍不敢大意，「我在這表現很棒，但我不能複製貼上使用一樣的打法。」不過本戰納達爾狀態讓人有些擔心，8強戰他在第二盤曾申請傷停治療，包紮右膝下方的位置。而且第二次處理後，他便遭到破發。

「當Rafa健康的時候，尤其是在打起來很舒服的地方，將會是一場硬戰。但我發球局掌握得不錯，心態狀況都很棒，希望能繼續保持。」費德勒表示。

「我們用不同的風格詮釋網球運動，同時在職業生涯建立起友誼，為了運動場上最重要的事而戰。」納達爾說。

▲費德勒、納達爾。（圖／達志影像／美聯社）

▲納達爾。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： 費德勒納達爾
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