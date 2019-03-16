華頓下台將成定局？　太陽、騎士準備找他任帥

▲華頓本季結束恐被湖人裁掉。（圖／達志影像／美聯社）



記者張曜麟／綜合報導

例行賽來到尾聲，湖人現在的表現無疑讓外界相當失望，因為他們有著詹姆斯(LeBron James)的加盟，現在卻幾乎無法進入季後賽，也讓主帥華頓(Luke Walton)下台聲浪越來越大，根據《sporting news》記者戴維尼(Sean Deveney)指出，華頓本季結束後便會和洛杉磯分道揚鑣，而他很可能會成為太陽以及騎士的新任主帥候選人。

湖人本季狀況完全可以用「一團糟」來形容，不僅是季中交易時將全隊小將放上檯面想換取戴維斯搞得軍心渙散，華頓多次的調度也遭到外界質疑，另外「詹皇」還不斷砲轟球隊，從上到下完全不像是要衝擊季後賽球隊，他們也很可能連6年無法進入季後賽，對此華頓必須負起一定責任，季初他就曾被魔術強森(Magic Johnson)約談，從現在結果來看，他下台幾乎是時間上的問題。

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▲華頓與詹姆斯之間彷彿有矛盾。（圖／達志影像／美聯社）



根據戴維尼透露，華頓在洛杉磯並沒有太多機會接近詹姆斯，直到「詹皇」加盟2週後，才與華頓碰面，這與先前在騎士時期，詹姆斯對前主帥布拉特(David Blatt)非常相似。

另外戴維尼還說，若華頓下台，將成為太陽最先追求的主帥人選之一，「華頓想繼續執教，大多數球隊管理層都會考慮他在勇士時期做了什麼，以及他在詹姆斯來到湖人前做了什麼，不得不承認華頓在與年輕球員以及球星的交流非常有一套。如果一切結果確定，太陽會努力追求他，但華頓可能有更好的選擇。」

除了太陽之外，騎士也將會追求華頓來帶隊，現在克里夫蘭正在找尋能培養年輕球員的教練，其中包括了本季第8順位新秀塞克斯頓(Collin Sexton)，過去華頓在球員時期，也曾效力克里夫蘭2個賽季，並打了71場比賽，接下來他的下一站會去哪裡，現在也是各界關注焦點。

▲騎士新秀塞克斯頓。（圖／達志影像／美聯社）