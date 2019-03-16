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詹皇背靠背輪休　紫金娃娃兵被活塞爆打遭2連敗

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▲湖人隊。（圖／CFP）

▲詹皇輪休紫金軍團不敵活塞遭遇2連敗。（圖／CFP）

記者張曜麟／綜合報導

湖人晉級季後賽機會越來越渺茫，16日作客活塞背靠背比賽，球團選擇讓詹姆斯(LeBron James)輪休，群龍無首的湖人，上半場仍與活塞相互拉鋸，但進入第三節卻瞬間崩盤，分差直接被拉開至雙位數，這也讓湖人於被動狀態，儘管末節一度追至個位數落後，但仍無力逆轉比賽，終場湖人就以97比111遭逢2連敗。

少了「詹皇」坐鎮，紫金娃娃兵在開局卻打得非常強勢，不斷和活塞互換領先，但在首節末段底特律軍團靠著傑克森(Reggie Jackson)以及梅克(Thon Maker)接連在三分線轟炸，幫助活塞第一節打完取得5分領先。

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進入次節兩隊進攻都大當機，比賽進行了6分鐘，雙方都僅拿5分，很快湖人做出調整，麥基(JaVale McGee)不斷在禁區強攻，加上庫茲馬(Kyle Kuzma)、布拉克(Reggie Bullock)也在外線給予火力支援，使得湖人順利反超2分，無奈關鍵時刻活塞突然甦醒連轟4記三分球，半場打完湖人仍以40比46落後。

▲活塞卓拉蒙德。（圖／路透社）

▲卓拉蒙德掀翻湖人內線。（圖／路透社）

易籃後湖人仍不斷追分，但由於紫金軍團多靠單打得分，儘管追至5分差，仍無法抵擋活塞團隊攻勢，傑克森又瞬間爆發一人連轟8分，率隊打出13比0猛攻，一舉幫助活塞將領先優勢擴大到17分，第三節活塞打出31比22攻勢，取得77比62領先。

決勝節波普(Kentavious Caldwell-Pope)遠投、爆扣樣樣來，一人狂攬9分，湖人也靠著他帶動打出14比7的反擊把分差縮小至個位數，但關鍵時刻湖人內線不斷出現漏洞，讓卓拉蒙德(Andre Drummond)多次在油漆區肆虐，蓋洛威(Langston Galloway)還連飆2記三分，又把分差擴大到雙位數，最終湖人也無力還擊以97比111遭逢2連敗。

全場湖人5人得分上雙，麥基繳出最高的20分，13籃板，3阻攻；波普17分，2籃板，1助攻；庫茲馬12分，6籃板，10助攻。活塞方面，卓拉蒙德19分，23籃板，2阻攻；傑克森20分，5籃板，5助攻；蓋洛威23分，3籃板，2助攻。

▲湖人麥基。（圖／達志影像／美聯社）

▲麥基。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： NBA湖人活塞詹姆斯
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