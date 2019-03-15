亞青少田徑／盛尹辰三級跳遠15公尺15　逆勢奪金轉項僅一年

▲亞青少田徑盛尹辰（右三）三級跳遠奪金。（圖／田協提供）

記者謝孟儒／綜合報導

第三屆亞洲青少年田徑錦標賽於月15日至17日在香港登場，共有31個國家共436位選手參賽，在洪吉嫻鏈球奪金之後。盛尹辰在三級跳遠15公尺15力壓群雄，不但打破自己個人最佳，中華田徑隊在首日的第二金也順利入袋。

本屆亞洲青少年田徑錦標賽是盛尹辰的第一場國際大賽，三級跳遠賽事共計有18位選手參賽，盛尹辰前三跳的成績分別為：14公尺68、14公尺64以及14公尺94，在預賽中暫居第二，三跳之後印度和大陸選手互有拉鋸，不過盛尹辰最後一跳跳出15公尺15。

請繼續往下閱讀...

盛尹辰此成績不但創下個人最佳成績（原PB為15公尺10），更是逆勢突破摘金，「最後一跳很緊張，要不是中華隊在觀眾席上加油聲，讓我挺住壓力，可能無法有超水準的演出。」

▼尹辰三級跳遠。（圖／大會提供）

來自錦和高中的盛尹辰，更感謝錦和體育團隊及運動防護員強而有力的支持，讓他可以全心全意的投入訓練，最後大大感謝徐子茜教練並高喊『我做到了！謝謝您，我愛妳！』原來今年高二的他，高一還是全中運跳高冠軍，但因為身高僅有178公分，經徐子茜教練建議改練三級跳遠。

盛尹辰在2019台北市春季盃比賽中以15公尺08拿下人生首面三級跳遠金牌，又在高雄港都盃拿下高男三級跳銀牌，終於能心無旁騖的專攻，當初的決定像是一場賭注，「謝謝教練願意挺著風險給我建議，更實際陪我走過每一段艱苦的訓練。」

徐子茜教練賽後則泛著淚光說，「第一次當選國家教練，要把一個全中運跳高金牌變成三級跳選手，內心壓力不小，之所以建議尹辰轉項三級跳，在於將他定位為國際級選手，除了可以巧妙運用過往跳高的彈性爆發，更可搭配本身具備的優異速度及穩定性，一定能在三級跳項目中找到自己更好的定位，經過此次國際賽更相信我們的決定是對的。」

接下去的全中運就是要跟三級跳的霸主惠文高中李允辰挑戰，期待在兩強競爭之下，再創個人顛峰。

▼盛尹辰和徐子茜教練。（圖／田協提供）