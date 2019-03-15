運動雲

> >

UA新系列三月飆速上市　注入狂野賽車靈魂的穿搭態度

ETtoday運動雲

▲▼UA Always On系列。（圖／UA提供）

▲UA「Always On」系列服飾。（圖／UA提供）

體育中心／綜合報導

運動品牌UNDER ARMOUR秉持讓運動者變得更強的精神致力研發專業運動科技裝備，並以其為核心理念積極擴展運動時尚支線「UA Sportstyle」，於2019年春夏全新發表「UA Always On」限定系列，此系列受到賽車運動的啟發，以色彩拼接、賽車跑道與黑白方格旗幟等元素為設計靈感，創造適合多元穿搭的賽車風格美學。

Always On系列以獨特的彈性拉伸構造，提供運動與生活中的靈活性，兼具機能與時尚的服飾特點除了幫助運動愛好者超越戰場極限，也提供其在場下擁有輕便靈活又獨具特色的穿搭風格，讓你無論走到哪裡皆能表現最不凡的自我！

請繼續往下閱讀...

受到賽車運動啟發的「UA Always On」限定系列服飾結合運動性能和俐落剪裁，以色塊拼接、賽車跑道與黑白方格旗幟等元素為運動時尚穿搭注入狂野大膽的賽車靈魂，並以UNDER ARMOUR誕生年份「1996年」為創意思維融入「96」號碼，賦予Always On系列代表性的意義。

▲▼UA Always On系列。（圖／UA提供）

▲UA「Always On」系列。（圖／UA提供）

UA Always On短/長袖上衣以輕質透氣的針織面料加強運動靈活性，給予伸展自如的穿著體驗；排汗快乾背心則大膽運用網眼布柔軟材質，提供極佳透氣性，且於衣領和袖口皆飾有品牌字樣的對比色條紋，展現簡約俐落的時尚態度；符合春夏氣候多變需求的Recovery防潑水外套，除了在溫差大時提供保暖效果，更導入織紋錦綸面料，提供全天候保持乾爽舒適，為一款適合比賽與訓練前後穿著的專業設計服飾，幫助放鬆肌肉，讓運動員以良好狀態重返賽場！

▲UA「Always On」系列。（圖／UA提供）

▲▼UA Always On系列。（圖／UA提供）

關鍵字： UNDER ARMOURAlways On
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

郭俊邑恐攻式酒駕釀1死2傷！ 時速破百..紀錄器畫面完整曝光

熱門新聞

SBL／收海量投訴才禁賽蘇翊傑　麥班達：盼球迷儘早投訴

中職／一直在3A不如來台灣　艾銳克：這裡投手控球很好

林書豪與小賈索互讓空檔三分　第2度先發「回歸正軌」

林書豪先發拿9分7籃板　詹皇猛秀爆扣掃29分仍不敵暴龍

卡森斯誤傳給在板凳頭披毛巾的柯瑞　賽後又被咖哩騙了一次

中職／遭林羿豪頭部觸身球打中　林智勝傷退

讀者回應

﻿

最新新聞

1兩度對猿開轟　李杜軒：運氣好

2老鷹為何買斷而不是交易豪哥？

3約基奇成金塊15年第一位絕殺中鋒

4傷兵困擾　南山4強前景打問號

5王溢正重返日職初登板球場

熱門新聞

1SBL／收海量投訴達欣禁賽蘇翊傑

2一直在3A不如來台灣　艾銳克

3林書豪與小賈索互讓空檔三分

4豪哥先發拿9+7　暴龍擊落湖人

5表弟誤傳給在板凳的柯瑞糗翻

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

下載App千杯咖啡天天送

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

熱門影音

全站熱門影音

兆豐千萬贊助統一獅　凃忠正：有情人終成眷屬

「UAT for Basketball」籃球體能訓練營-永吉國中

下勾投手生存之道

桃猿拯救票房靠LamiGirls　猿：開發更多商品

11/03 總冠軍賽G5 統一 vs Lamigo 賽後，Lamigo桃猿獲得年度總冠軍！球員們開心暢飲香檳浴，接受賽後訪問

阿嬤裝嫩妹「魔性笑聲」玩交友APP　唸出阿彌陀佛...對方嚇得秒掛斷！

跳針萌娃1數到5堅決「沒有4」老爸無奈崩潰：我是數學老師

法國媽遊台南～寫書法、逛老街　臭豆腐一口塞表情卻逐漸母湯...

林柏宏原音重現東方炻　和朱丫頭約好下下輩子...

《復仇者聯盟：終局之戰》正式預告　4月24日力挽狂瀾
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366