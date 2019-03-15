UA新系列三月飆速上市　注入狂野賽車靈魂的穿搭態度

▲UA「Always On」系列服飾。（圖／UA提供）



體育中心／綜合報導

運動品牌UNDER ARMOUR秉持讓運動者變得更強的精神致力研發專業運動科技裝備，並以其為核心理念積極擴展運動時尚支線「UA Sportstyle」，於2019年春夏全新發表「UA Always On」限定系列，此系列受到賽車運動的啟發，以色彩拼接、賽車跑道與黑白方格旗幟等元素為設計靈感，創造適合多元穿搭的賽車風格美學。

Always On系列以獨特的彈性拉伸構造，提供運動與生活中的靈活性，兼具機能與時尚的服飾特點除了幫助運動愛好者超越戰場極限，也提供其在場下擁有輕便靈活又獨具特色的穿搭風格，讓你無論走到哪裡皆能表現最不凡的自我！

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受到賽車運動啟發的「UA Always On」限定系列服飾結合運動性能和俐落剪裁，以色塊拼接、賽車跑道與黑白方格旗幟等元素為運動時尚穿搭注入狂野大膽的賽車靈魂，並以UNDER ARMOUR誕生年份「1996年」為創意思維融入「96」號碼，賦予Always On系列代表性的意義。

▲UA「Always On」系列。（圖／UA提供）

UA Always On短/長袖上衣以輕質透氣的針織面料加強運動靈活性，給予伸展自如的穿著體驗；排汗快乾背心則大膽運用網眼布柔軟材質，提供極佳透氣性，且於衣領和袖口皆飾有品牌字樣的對比色條紋，展現簡約俐落的時尚態度；符合春夏氣候多變需求的Recovery防潑水外套，除了在溫差大時提供保暖效果，更導入織紋錦綸面料，提供全天候保持乾爽舒適，為一款適合比賽與訓練前後穿著的專業設計服飾，幫助放鬆肌肉，讓運動員以良好狀態重返賽場！

▲UA「Always On」系列。（圖／UA提供）

