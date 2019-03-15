運動雲

> >

Reebok最新球鞋報到　大鯊魚也愛不釋手最新配色AZTREK

ETtoday運動雲

▲▼AZTREK。（圖／Reebok提供）

▲AZTREK最新配色。（圖／Reebok提供）

體育中心／綜合報導

回憶90年代的街頭時尚，Reebok總是佔據其中最深刻的一「腳」，而時尚潮流今再掀復古浪潮，風靡90年代的REEBOK AZTREK成為鞋櫃中不可或缺的那一雙。還有連湖人傳奇球星「俠客」歐尼爾(Shaquille O’Neal)都愛不釋手的AZTREK新色上市！

為了滿足潮人們不同的穿搭需求，Reebok攜手新生代饒舌女皇Cardi B 與饒舌天王Future再次推出新色，經典的寬厚鞋型搭上簡約卻亮眼的暖橘與充滿細節的藍線黃…等鮮明配色，絕對是春夏穿搭最佳選擇。

請繼續往下閱讀...

同時，Reebok也突破自身規格，推出女孩限定版AZTREK DOUBLE！保留AZTREK OG系列的老爹鞋外型搭配增高厚底，讓女孩們不只在穿搭上展現態度，還能在身高上佔盡目光，顯瘦又增高，回頭率再UP UP！

▲▼AZTREK。（圖／Reebok提供）

▲粉色AZTREK。（圖／Reebok提供）

細數風靡90年代Reebok的品牌演化史，彷彿翻開了街頭潮流的聖經，各種經典鞋款至今仍深植人心，如復古跑鞋之最AZTREK、90年代後期新興跑鞋DMX、還有大家最為熟悉的PUMP FURY系列，從「戰神」艾佛森(Allen Iverson)傳說到大鯊魚俠客神話，都讓消費者記憶深刻，今由饒舌女皇Cardi B、饒舌天王Future以及Reebok品牌大使Bii 畢書盡全新演繹復古風格，詮釋90年代經典鞋款AZTREK的潮流穿搭。

關鍵字： reebokAZTREK
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

郭俊邑恐攻式酒駕釀1死2傷！ 時速破百..紀錄器畫面完整曝光

熱門新聞

SBL／收海量投訴才禁賽蘇翊傑　麥班達：盼球迷儘早投訴

中職／一直在3A不如來台灣　艾銳克：這裡投手控球很好

林書豪與小賈索互讓空檔三分　第2度先發「回歸正軌」

林書豪先發拿9分7籃板　詹皇猛秀爆扣掃29分仍不敵暴龍

卡森斯誤傳給在板凳頭披毛巾的柯瑞　賽後又被咖哩騙了一次

中職／遭林羿豪頭部觸身球打中　林智勝傷退

讀者回應

﻿

最新新聞

1李智凱落馬！進奧運再等等

2兩度對猿開轟　李杜軒：運氣好

3老鷹為何買斷而不是交易豪哥？

4約基奇成金塊15年第一位絕殺中鋒

5傷兵困擾　南山4強前景打問號

熱門新聞

1SBL／收海量投訴達欣禁賽蘇翊傑

2一直在3A不如來台灣　艾銳克

3林書豪與小賈索互讓空檔三分

4豪哥先發拿9+7　暴龍擊落湖人

5表弟誤傳給在板凳的柯瑞糗翻

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

下載App千杯咖啡天天送

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

熱門影音

全站熱門影音

兆豐千萬贊助統一獅　凃忠正：有情人終成眷屬

「UAT for Basketball」籃球體能訓練營-永吉國中

下勾投手生存之道

桃猿拯救票房靠LamiGirls　猿：開發更多商品

11/03 總冠軍賽G5 統一 vs Lamigo 賽後，Lamigo桃猿獲得年度總冠軍！球員們開心暢飲香檳浴，接受賽後訪問

阿嬤裝嫩妹「魔性笑聲」玩交友APP　唸出阿彌陀佛...對方嚇得秒掛斷！

跳針萌娃1數到5堅決「沒有4」老爸無奈崩潰：我是數學老師

法國媽遊台南～寫書法、逛老街　臭豆腐一口塞表情卻逐漸母湯...

林柏宏原音重現東方炻　和朱丫頭約好下下輩子...

《復仇者聯盟：終局之戰》正式預告　4月24日力挽狂瀾
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366