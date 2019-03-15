Reebok最新球鞋報到　大鯊魚也愛不釋手最新配色AZTREK

▲AZTREK最新配色。（圖／Reebok提供）



體育中心／綜合報導

回憶90年代的街頭時尚，Reebok總是佔據其中最深刻的一「腳」，而時尚潮流今再掀復古浪潮，風靡90年代的REEBOK AZTREK成為鞋櫃中不可或缺的那一雙。還有連湖人傳奇球星「俠客」歐尼爾(Shaquille O’Neal)都愛不釋手的AZTREK新色上市！

為了滿足潮人們不同的穿搭需求，Reebok攜手新生代饒舌女皇Cardi B 與饒舌天王Future再次推出新色，經典的寬厚鞋型搭上簡約卻亮眼的暖橘與充滿細節的藍線黃…等鮮明配色，絕對是春夏穿搭最佳選擇。

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同時，Reebok也突破自身規格，推出女孩限定版AZTREK DOUBLE！保留AZTREK OG系列的老爹鞋外型搭配增高厚底，讓女孩們不只在穿搭上展現態度，還能在身高上佔盡目光，顯瘦又增高，回頭率再UP UP！

▲粉色AZTREK。（圖／Reebok提供）



細數風靡90年代Reebok的品牌演化史，彷彿翻開了街頭潮流的聖經，各種經典鞋款至今仍深植人心，如復古跑鞋之最AZTREK、90年代後期新興跑鞋DMX、還有大家最為熟悉的PUMP FURY系列，從「戰神」艾佛森(Allen Iverson)傳說到大鯊魚俠客神話，都讓消費者記憶深刻，今由饒舌女皇Cardi B、饒舌天王Future以及Reebok品牌大使Bii 畢書盡全新演繹復古風格，詮釋90年代經典鞋款AZTREK的潮流穿搭。