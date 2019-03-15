Reebok Instapump Fury 　設計原型睽違25年終於問世

▲Reebok Instapump Fury Prototype全球1994雙，超限量正式上市。（圖／品牌提供）



體育中心／綜合報導

自90年代風靡至今，Reebok以獨家創新技術打造一雙又一雙的潮流聖品，其中最令人關注的就是持續受到消費者熱烈擁護，於1994年問世的Instapump Fury系列。為慶祝的Instapump Fury 25週年，Reebok將忠實重現首款Prototype版本，還原25年前的Pump fury原型，從標誌性檸檬黃色的橡膠底到經典Pump充氣按鈕－The Pump標誌，原汁原味保留90年代的歷史足跡。

為了展現Instapump Fury潮流始祖地位，Prototype全球限量發售，僅有1994雙，台灣區限量發售釋出，販售數量極少，每一雙Prototype鞋舌內刻上的1-1994獨特編號，讓收藏者擁有獨一無二專屬編碼鞋，是潮流人士絕對不可錯過的必收鞋款。

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▲Reebok推出極具紀念意義的Prototype，以1994年未曝光的原型作為基底，重現最初鞋款風采。（圖／品牌提供）



Instapump Fury Prototype是有史以來最具珍藏價值的鞋款。Instapump Fury Prototype最原始的設計初版於1994年3月誕生，由於採用的檸檬色橡膠外底過於柔軟，因此Reebok將鞋底調整為更堅韌耐用的黑色碳纖維，於同年九月正式上市，成為目前市面上所流傳的Instapump Fury OG版本；而未上市的Instapump Fury Prototype終於在25年後的今日正式公開問世，也因此受到諸多復古球鞋收藏家的高度重視；鞋底印有原創者Steven Smith所帶領的RAC(Reebok Advanced Concepts)標誌，這是向Reebok創意團隊致敬，也代表著此鞋款跨時代原創意。

▲鞋底印有原創者Steven Smith所帶領的RAC(Reebok Advanced Concepts)標誌。（圖／品牌提供）



於1994年誕生的Instapump Fury Prototype，呼應創始1994年元年概念，全球限量發售1994雙，每雙鞋上都標有獨一無二的號碼，展現Prototype的稀有珍藏價值。1989 年，Reebok發表了全球首創充氣「PUMP」系統，於鞋舌處設置「Pump Button」，穿上Reebok能立即藉由此系統讓鞋子達到最貼腳的效果。身為運動時尚領頭羊的Reebok，當然不滿足於此，1994年，Reebok結合PUMP系統與Hexalite蜂巢避震結構，搭配鞋底的Graphite碳纖維材質，打造出經典代表鞋款Instapump Fury。

自此開創出Reebok Instapump Fury的潮流王國。今 Reebok推出極具紀念意義的Prototype，以1994年未曝光的原型作為基底，重現最初鞋款風采，鞋身則以90年代最受歡迎的飽和撞色展現當時的復古潮流，大膽的檸檬黃與正紅色的配色搶盡目光，著上Prototype彷彿立馬穿越時空，回到1994設計元年。

▲Reebok Instapump Fury Prototype全球1994雙，超限量正式上市。（圖／品牌提供）