adidas全新PRO BOUNCE MADNESS　布魯克林創意基地操刀

▲adidas推出全新PRO BOUNCE MADNESS 2019系列團隊籃球鞋款。（圖／品牌提供）

體育中心／綜合報導

適逢NCAA(全美大學體育協會)三月熱血的學生籃球季熱鬧開打，adidas推出全新PRO BOUNCE MADNESS 2019團隊籃球鞋款，由adidas位於籃球聖地布魯克林的創意基地Brooklyn Farm操刀設計，以黑白兩色定調復古街頭美學，並搭載全腳掌BOUNCE中底科技，兼具場上實戰與街頭穿搭雙重功能，幫助球員發揮極致戰力、引領傲人風範。

全新PRO BOUNCE MADNESS 2019籃球鞋款，以全腳掌BOUNCE中底搭配鞋側的TPU緩衝結構，減緩球員在彈跳落地時的衝擊力道，並賦予雙足舒適的腳感，幫助球員在猛烈的攻守之間，依然保有絕佳穩定性。

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▲PRO BOUNCE MADNESS 2019籃球鞋款同時推出高、低筒版本，滿足不同籃球愛好者需求。（圖／品牌提供）



人字紋大底則提供卓越的抓地力及耐磨性，讓球員變向急停不設限。鞋款選用網布鞋面，帶來透氣舒適性，而高筒鞋款更配置動態鞋口設計，可靈活支撐腳踝，提升保護性﹐讓腳部動作更流暢無阻。PRO BOUNCE MADNESS 2019 籃球鞋款同時推出高、低筒版本，滿足不同籃球愛好者的需求，無論場上場下皆能盡情展現自我。

▲PRO BOUNCE MADNESS 2019以黑白兩色定調復古街頭美學，搭載全腳掌BOUNCE中底，兼具場上實戰與街頭穿搭功能。（圖／品牌提供）