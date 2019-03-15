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新規則投手至少撐3人次　一人左投恐丟飯碗工會教練反彈

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▲小熊左投杜恩辛（Brian Duensing）。（圖／達志影像／美聯社）

▲小熊左投杜恩辛。（圖／達志影像／美聯社）

記者林育正／綜合報導

大聯盟預定在2020年規定投手上場必須至少投滿3人，讓一人左投可能就此丟掉飯碗。對此球員工會方面，以及小熊總教練梅登(Joe Maddon)等人，都表示強烈反對。

根據新規則，不論是先發投手還是後援投手，登板至少要投3人次，還是把一個半局投完，除非球員受傷或是身體狀況不允許繼續進行比賽。此規則不僅會讓一人左投等特殊定位的投手就此失去生存空間，若是換上來的牛棚投手無法壓制打者遭到打爆，也沒辦法下場，那就對比賽進行造成大問題。

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「我不喜歡這規則，我贊成加快節奏，但這對比賽長度影響不大。」小熊鬼才總教練梅登說。「如果在雙方比分接近的時刻換上牛棚投手，看他投得掙扎不斷保送，或是一直被敲全壘打，卻為了新規則得多等一個人次，這樣多手足無措。我真的不懂。這真得讓總教練有不同的戰術思維，考慮要故意四壞球保送，或是怎麼對付整個打線。」

而大聯盟球員工會執行總監克拉克(Tony Clark)，表示工會方面並不同意規則修改，將會向主席抗議。

「還滿震驚的，這會讓部分投手失去工作。有很多左投就是為了上場對付左打，用這招混口飯吃的。」小熊左投杜恩辛（Brian Duensing）說。「這也有可能讓比賽更慢，加快比賽確實需要一些改變，但很多事情的確有待商確。」

▲小熊教頭梅登大暴走，不爽裁判改判。（圖／達志影像／美聯社）

▲小熊教頭梅登。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： 一人左投
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