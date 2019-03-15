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大專棒聯／南華辦到了！擊退東大　隊史首度進四強

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▲107大專棒聯,南華大學,南華隊史首度進四強、投手李子強。（圖／記者路皓惟攝）

▲南華隊史首度晉級四強。（圖／記者路皓惟攝）

記者路皓惟／台中報導

今15日大專棒球聯賽八強複賽最後一天，南華大學與台東大學激戰，九局下東大擁有一棒逆轉的機會，南華李子強展現「強心臟」化解失分危機，以6比4擊敗台東大學確定闖進四強，寫下隊史紀錄，賽後球員衝進場內慶賀這歷史一刻，齊聲大喊：「我們要去台北了！」

此戰開局南華開路先鋒林孝程安打上壘，隨後全浩瑋適時安打，助球隊先馳得點。三局上，林孝程、全浩瑋相繼安打幫助球隊再下一城。四局上，阮明契三壘安打再度帶起攻勢，透過陳鼎傑偷點內野安打，以及林孝程安打帶有1分打點，南華取得4比0領先。

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被南華先發陳柏青壓制三局，東大於四局下展開反擊，李聖裕盜壘成功進佔二壘，並在曾頌恩安打護送下來到三壘得分大門口，雖然黃瑄內野滾地球出局，但成功送回壘上跑者追回1分。五局下，東大林浩瑜揮出安打，林雨力把握得點圈機會，適時安打追到2分差。

此戰南華大一投手李子強，扮演球隊關鍵角色，九局下一度出現二、三壘有人危機，李子強對林浩瑜投出再見三振守住勝利，率隊拿下四強門票。此戰他主投4.2局被打3支安打丟出4次三振。

▲107大專棒聯,南華大學,南華隊史首度進四強、投手李子強。（圖／記者路皓惟攝）

▲南華李子強守住勝利。（圖／記者路皓惟攝）

即便最後半局李子強接連被安打面臨危機，但蔡仲南堅持不換投，「我就是放心交給他了。」在教練給了信心之後，李子強穩住心成功做好教練交付工作，贏球瞬間他直呼全身發麻，「當下什麼都聽不到，只想要投進去，投完之後全身都放鬆了。」

預賽最後兩戰攸關四強門票，南華先是擊敗國體，今日再贏東大，在逆境中以二連勝闖進四強，其中最大的關鍵就是把細節做好，蔡總表示，「其實球隊一直都有機會，雖然球隊裡沒有明星，但我們把每個人優缺點整合起來，並做到最好，才有辦法贏球。」本次大專盃南華不僅達到開賽設定八強目標，還寫下隊史首度四強紀錄。

蔡仲南也提到接下來四強的備戰狀況，將針對壘上有人攻擊策略進行調整，特別是在壘上有人時，應對左投、右投時的策略進行修正，至於投手方面則是正常調整。

▲107大專棒聯,南華大學,南華隊史首度進四強、林孝程。（圖／記者路皓惟攝）

▲南華開路先鋒林孝程5打數4安打表現強眼。（圖／記者路皓惟攝）

關鍵字： 大專棒聯南華大學台東大學
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