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批評球迷不給力湯普森道歉　柯爾神回點出關鍵

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▲勇士湯普森。（圖／CFP）

▲湯普森。（圖／CFP）

記者林育正／綜合報導

「K湯」湯普森(Klay Thompson)日前在主場輸球之際，卻公開表示球員不夠激情給力。不過他隨後也在推特上公開道歉，聲稱「我們有最棒的球迷。」

「我期待球迷能夠更投入比賽，我知道這還不是季後賽，但這是我們在甲骨文球場的最後幾場了。至少可以在有人打出好球的時候站起來，尤其是在比賽剛開始的時候。我們需要更多能量，尤其是在賽季接近尾聲的時候。」湯普森說。

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「當你滿心期待季後賽，有時候很難每一晚都擠出能量。所以我希望球迷能夠給我們更多支持。就像我們一樣，也許沒辦法每一晚都很瘋狂，但球迷真的有幫助。不論我們的對手是太陽和公鹿，打誰都一樣。」

不過他在推特上發文表示：「我愛DubNation，我們有體壇最棒的球迷，仰賴他們帶來甲骨文球場的能量，我並沒有不敬的意思。」

而總教練柯爾(Steve Kerr)表示他能夠理解湯普森的發言，球員們對於沒能在主場打出好球，也感到相當洩氣。最後一季在奧克蘭的甲骨文球場出賽，目前主場戰績為24勝10敗。「當你比賽打得好，帶著無比衝勁打球，球迷當然也就很興奮。」

「另一方面，球迷在5年前可能比現在還要興奮，因為當時開啟了一段全新旅程，但現在情況不同。球迷的熱情幫助我們贏下艱困的比賽，我們需要球迷的支持。但我們的確要拿出更好的表現，讓他們有喝彩的理由。」柯爾說。

▲▼2018西區冠軍戰，勇士，杜蘭特（Kevin Durant）、柯爾（Steve kerr）。（圖／達志影像／美聯社）

▲柯爾。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： 勇士湯普森柯爾
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