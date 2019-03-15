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為了看《復仇者聯盟4》　汀威迪建議NBA在4月26日休賽

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▲籃網汀威迪。（圖／達志影像／美聯社）

▲汀威迪為了看《復仇者聯盟4》首映，建議聯盟4月26日休賽。（圖／達志影像／美聯社）

記者張曜麟／綜合報導

先前籃網超強替補汀威迪(Spencer Dinwiddie)受訪時談到自己的退休計畫，是想要打造一套電影《鋼鐵人》的套裝，因為自己就是十足的漫威影迷，緊接著眾多影迷期盼的《復仇者聯盟4》也將於4月26日上映，對此汀威迪為了看到首映還特別建議聯盟那天不要排比賽。

近期漫威公布了《復仇者聯盟4》的最新預告，讓許多影迷都非常期待電影的上映，當然就連NBA許多球星也是漫威的粉絲，其中最瘋狂的莫過於汀威迪，他先前談論自己到退休計劃就是要打造《鋼鐵人》套裝，為了這個夢想還要去學習機械工程的相關課程，還會找來專業團隊幫助自己打造套裝。

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▲▼丁迪威(Spencer Dinwiddie)（圖／CFP）

▲汀威迪是漫威的超級粉絲。（圖／CFP）

現在《復仇者聯盟4》的上映時間也確定為4月26日，汀威迪對此也不忘在推特上轉發電影預告，並向NBA提出自己建議，「NBA請注意這裡，我正式提出請求，希望在26日不要排比賽，這應該成為國家休息日，除非我能在這之前提前看到《復仇者聯盟4》。」

當然汀威迪建議是在開玩笑，聯盟也不會為此不安排比賽，但也可見汀威迪對於漫威電影的熱愛。而籃網在本季也打出了令人驚奇的一季，很大原因也與汀威迪有關，他在今年取得大幅度進步，場均創下職業生涯新高來到17.4分，場均還有5助攻，同時他的真實命中率達到54％也是生涯新高，目前汀威迪也是最佳第6人的大熱門。

上季籃網僅取得28勝54敗，排在東區第12，但本季至今他們以36勝33敗排在東區第6，只要穩定發揮將有機會自2014賽季後再次重返季後賽。

關鍵字： NBA籃網汀威迪
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