為了看《復仇者聯盟4》　汀威迪建議NBA在4月26日休賽

▲汀威迪為了看《復仇者聯盟4》首映,建議聯盟4月26日休賽。(圖/達志影像/美聯社)



記者張曜麟/綜合報導

先前籃網超強替補汀威迪(Spencer Dinwiddie)受訪時談到自己的退休計畫,是想要打造一套電影《鋼鐵人》的套裝,因為自己就是十足的漫威影迷,緊接著眾多影迷期盼的《復仇者聯盟4》也將於4月26日上映,對此汀威迪為了看到首映還特別建議聯盟那天不要排比賽。

近期漫威公布了《復仇者聯盟4》的最新預告,讓許多影迷都非常期待電影的上映,當然就連NBA許多球星也是漫威的粉絲,其中最瘋狂的莫過於汀威迪,他先前談論自己到退休計劃就是要打造《鋼鐵人》套裝,為了這個夢想還要去學習機械工程的相關課程,還會找來專業團隊幫助自己打造套裝。

▲汀威迪是漫威的超級粉絲。(圖/CFP)



現在《復仇者聯盟4》的上映時間也確定為4月26日,汀威迪對此也不忘在推特上轉發電影預告,並向NBA提出自己建議,「NBA請注意這裡,我正式提出請求,希望在26日不要排比賽,這應該成為國家休息日,除非我能在這之前提前看到《復仇者聯盟4》。」

當然汀威迪建議是在開玩笑,聯盟也不會為此不安排比賽,但也可見汀威迪對於漫威電影的熱愛。而籃網在本季也打出了令人驚奇的一季,很大原因也與汀威迪有關,他在今年取得大幅度進步,場均創下職業生涯新高來到17.4分,場均還有5助攻,同時他的真實命中率達到54%也是生涯新高,目前汀威迪也是最佳第6人的大熱門。

上季籃網僅取得28勝54敗,排在東區第12,但本季至今他們以36勝33敗排在東區第6,只要穩定發揮將有機會自2014賽季後再次重返季後賽。

Listen here @NBA I AM OFFICIALLY PUTTING IN MY REQUEST! NO PLAYOFF GAMES ON THE 26th, NATIONAL HOLIDAY...



Unless I see it early @Marvel / @MarvelStudios https://t.co/6X5l800oOm