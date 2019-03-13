入選開季名單有多難　陳金鋒2003年春訓繳驚人數據都失敗

▲陳金鋒2003年春訓繳出驚人數據也無法擠進開季名單。（圖／達志影像／美聯社）



記者黃詩崴／綜合報導

今年有9名旅美台將受邀參加大聯盟春訓，不過外媒並不看好他們能進開季25人名單，甚至直言只有陳偉殷有辦法留下來，截至目前為止剩下3名台將依舊在大聯盟春訓。這倒不是外媒看衰，而是以小聯盟約球員想擠進開季名單難度實在太高。台灣首位登上大聯盟的陳金鋒，在2003年春訓熱身賽手感火燙，各項數據都在球隊名列前茅，但最終還是得從小聯盟出發。

陳金鋒在2002年賽季，靠著季末擴編登上大聯盟，他也成為台灣首位站上棒球最高殿堂的球員。隔年陳金鋒參加大聯盟春訓熱身賽，狀況火燙的他展現優異打擊能力，出賽13場敲出11支安打，包括2支二壘安打以及3發全壘打，還外帶10分打點，打擊三圍是驚人的0.579／0.636／1.158通通排名全隊第1，另外打點數則是並列球隊第2，誇張的數據也讓外界認為25人名單陳金鋒是穩進了，沒想到最終還是得從3A打起。

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▲陳金鋒在道奇得不到穩定的上場機會。（圖／達志影像／美聯社）



儘管陳金鋒在3A期間打擊表現精彩，但是他並未獲得時任道奇總教練崔西（Jim Tracy）的青睞，再加上守備能力不及大聯盟水平，道奇又隸屬國家聯盟沒有指定打擊，使得陳金鋒大多只能有一場沒一場的上場代打，連帶影響到他的打擊手感，最終在赴美挑戰7年後選擇回台獻技。

陳金鋒1999年與道奇隊簽約，同年在高階1A以突破3成打擊率並創下31轟31盜的傲人紀錄，隔年被評為道奇農場第一潛力新人，在2000年賽季結束後也被球隊送至亞利桑那秋季聯盟磨練，他也是台灣首位參加此聯盟的球員。

陳金鋒4年大聯盟生涯，只留下22個打席、2支安打外帶2分打點，打擊率0.091。不過7年的小聯盟生涯，出賽830場，繳出892支安打、146轟、579分打點還有77次盜壘成功。

▼陳金鋒開啟了台灣球員旅美的浪潮。（圖／達志影像／美聯社）

