「我告訴哈特隨便丟」　詹皇秀空接反手爆扣屠牛

▲詹姆斯空接反手灌籃。 （圖／CFP，下同。）

體育中心／綜合報導

洛杉磯湖人13日以123比107擊敗公牛，終止5連敗。湖人一哥詹姆斯(LeBron James)全場攻下36分、10籃板，決勝節還秀了一手空接反手爆扣美技。他在賽後訪問中也笑著提到，當時要用打板傳球完成空接有點難度，但他一定接得到，而且照片拍出來會很棒！

第四節剩下約5分鐘時，詹姆斯在禁區抄到球後發動快攻，先將球傳給前方的哈特(Josh Hart)，再接到對方反彈籃板後的回傳助攻，接著上演空接反手爆扣美技，精采程度讓現場球評也忍不住興奮大叫！

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▼哈特助攻詹姆斯完成空中接力灌籃。 （影片取自Twitter／Los Angeles Lakers，如遭刪除請見諒。）

詹姆斯於賽後訪問中也談到了這技灌籃，「我告訴他隨便拋，我會接到球的！這是我的工作。」他也笑著提到，「有時候某些最棒的灌籃，來自於一些最差的傳球！反正就是要讓它成功！」當被問到哈特的打板傳球是否會增加接球的難度時，他表示，「當然了！這增加了一點難度，但是拍出來的照片會很好看！」

湖人終場就以123比107終止5連敗。此役詹姆斯以23投15中飆出36分、10籃板和4助攻，外帶2抄截；波普也從板凳挹注24分、6籃板；庫茲馬拿下21分、5籃板和4助攻。公牛則以羅培茲(Robin Lopez)繳出20分、7籃板最佳。