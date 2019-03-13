中職／桃猿一軍啟程千葉與羅德交流賽　將與大王相見

▲桃猿出征千葉。（圖／桃猿提供）

記者楊舒帆／綜合報導

Lamigo桃猿13日早上啟程前往日本千葉縣，於14日及15日與千葉羅德海洋展開春訓第二次交流，桃猿由一軍陣容應戰，21歲年輕投手葉家淇扛首戰先發，洋投李茲則投第二戰。

桃猿是近年來與日本球隊交流最頻繁的中職球隊，除了固定與羅德在石垣島比賽之外，今年再加碼這次「Power Series2019系列戰」，雙方在開季前讓球員切磋球技，展現春訓調整成果。

請繼續往下閱讀...

去年春訓期間，桃猿也曾前往北海道與日本火腿隊交流賽，今年則是先在台灣迎戰來台的樂天金鷹，再飛往千葉縣的羅德ZOZO海洋主場比賽，雙方都派出一軍陣容應戰。

總教練洪一中領軍，參賽球員包括投手黃子鵬、蘇俊羽、葉家淇、王溢正、李茲、尼克斯、賴智垣、吳丞哲、洪聖欽、陳禹勳；捕手為林泓育、嚴宏鈞、廖健富；內野手林承飛、郭嚴文、陳俊秀、林智平、郭永維、朱育賢、梁家榮、陳晨威；外野手則是詹智堯、鍾承祐、藍寅倫、余德龍、陽耀勳，共計10名投手、3名捕手、8名內野手、5名外野手，另一名洋將史博威未在名單中。

羅德與桃猿分別在14日與15日台灣時間下午兩點與羅德交手兩場比賽，16日羅德則將與日本火腿打熱身賽，桃猿全隊也將前往觀戰。剛從桃猿轉戰火腿的「大王」王柏融將與前隊友、教練團相見歡，日前王柏融下半身緊繃對廣島熱身賽未出賽，這幾天觀察看看，若他身體狀況允許，才有機會看見他在火腿與羅德熱身賽上場。