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印地安泉女網／詹家姐妹3盤逆轉謝淑薇晉級4強　中止詹謝大戰3連敗

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▲▼詹詠然和詹皓晴。（圖／劉雪貞提供）

▲詹詠然和詹皓晴。（圖／劉雪貞提供）

記者林育正／綜合報導

印地安泉女網賽女雙8強戰，也是我國頂尖好手詹詠然、詹皓晴和謝淑薇再次上演「詹謝大戰」。最終詹詠然／詹皓晴技高一籌，以4比6、6比2、11比9逆轉謝淑薇和捷克搭檔斯特里柯娃(Barbora Strycova)前進4強，也中止詹謝大戰3連敗。

過去3次對決，包括去年印地安泉詹家姐妹都敗在謝淑薇手下。此役首盤中段詹家姐妹連續兩個發球局遭破，儘管隨即也回敬破發，仍4比6先丟首盤。次盤第二和第三局互破後，詹家姐妹最後回敬兩次破發，6比2將戰局帶進決勝盤搶10。最終兩邊多次突破對手發球分，9比9之際詹家姐妹連拿2分，最終4比6、6比2、11比9逆轉獲勝。

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這次不僅報了上一站杜拜和去年印地安泉敗給謝淑薇和斯特里柯娃，最終無緣爭冠的一箭之仇。也是詹家姐妹2007年桃園海碩盃之後，暌違近12年首度在詹謝大戰奪勝，中止對戰3連敗。謝淑薇和斯特里柯娃為去年印地安泉冠軍，現在確定衛冕失敗。

詹謝對決過去已經4次上演，上一次是二月的杜拜女網賽4強謝淑薇不僅獲勝，最後還拿下冠軍。去年的印地安泉女網賽16強，謝淑薇剛好也是和斯特里柯娃合拍，激戰3盤帶走勝利後同樣抱走冠軍。

2013年廣州女網賽4強，謝淑薇和彭帥的「螃蟹組合」直落二詹家姐妹最終也如願冠軍。第一次則是在2007年桃園海碩盃，也是唯一一次的謝家姐妹對決詹家姐妹， 兩軍在決賽交手詹家姐妹3盤帶走冠軍。

▲▼謝淑薇和捷克搭檔斯特里柯娃 。（圖／CFP）

▲謝淑薇和捷克搭檔斯特里柯娃 。（圖／CFP）

關鍵字： 詹詠然詹皓晴謝淑薇
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