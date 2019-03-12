哈波慶幸挺過「市場寒冬」　領13年約再也不用煩惱

▲哈波（Bryce Harper）。（圖／路透社）

記者潘泓鈺／綜合報導

哈波（Bryce Harper）拖到春訓才獲得滿意的報價，以13年3.3億美元加盟費城人。對於這個休賽期，這位26歲明星外野手感觸良多，非常慶幸能挺過「市場寒冬」。

同樣都是26歲的哈波與馬查多（Manny Machado），是今年自由市場最大咖的兩名野手，前者已在2015年獲得國聯MVP證明身價，後者也被認為具備MVP身手，但他們卻都拖到春訓才獲得滿意的合約。

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「這是個110億美元的龐大產業，球員本來就應該在這之中分到一杯羹，」哈波12日接受《ESPN》記者基翁（Tim Keown）訪問時說道，「球迷想驕傲的說他支持的球隊中有處特（Mike Trout），或是有我，或是其他球星。他們只想要最強的球員在自己愛的球隊。」

「凱戈（Dallas Keuchel）還沒簽約、金柏瑞（Craig Kimbrel）也還沒簽約，一般來說爭取這些強投入隊是根本不用猶豫的。而重建中球隊，為何不找瓊斯（Adam Jones，已簽約響尾蛇）這種一支球隊4、5年的不動中堅手老將，來指導陣中年輕球員呢？」

哈波相當慶幸他能夠挺過這次的市場寒冬，費城人所開的合約沒有任何跳脫條款，雖然無法中途投入自由市場，但相對的也給予他下半生涯保障，哈波幾乎不用再擔心自由市場的問題了。

「我非常慶幸現在能夠做在這裡，能夠為費城人打到39歲，也再也不會有人在一旁討論我的下一站在哪裡。」哈波繼續說道，「雖然到處跟球團會面，這種被爭取的感覺很有趣，但我比較高興再也不用煩惱這些了。」