基德有意重返NBA執教　下一站改當紫金教頭？

▲基德有意回NBA執教。（圖／達志影像／美聯社）



記者張曜麟／綜合報導

湖人現在離季後賽大門越來越遠，許多人都認為主帥華頓(Luke Walton)可能賽季結束後就會下台，同時外界也在預測最有可能成為新任紫金教頭的人選，其中最大熱門就是前公鹿主帥基德(Jason Kidd)，近期基德也表示對於重回NBA執教非常有興趣。

紫金軍團本季有著詹姆斯(LeBron James)加盟，原先外界都認為他們能重返季後賽，雖然一度衝到西區第4，不料因為 「詹皇」在聖誕大戰中受傷後都變了調，整體戰績大幅下降，又因為戴維斯(Anthony Davis)交易案搞得全隊氣氛不佳，上一戰輸給塞爾提克後湖人目前已經遭逢5連敗，戰績為30勝36敗，排在西區第11，距離第8的馬刺還有著7場勝差。

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現況慘淡的湖人，外界除了把責任歸咎於詹姆斯之外，更多人將矛頭指向華頓，都認為他帶隊不佳，甚至在關鍵時刻的調度也有極大問題，從季初開始就不斷傳出他將下台聲浪，隨著例行賽來到尾聲，就目前以湖人的情勢看來，外界更篤定華頓會下台，而被視為最有可能是下任湖人教頭的人選就是基德。

基德對於自己重返NBA執教顯得非常積極，近期他受訪就展現了自己想執教的渴望，「我想執教，我也喜歡執教，我認為過去在籃網以及公鹿的執教經驗對我下一份工作非常有幫助，也希望之後可以做的更好。」

過去基德在執教公鹿期間，取得139勝152敗的戰績，並在2014以及2016賽季帶隊殺進季後賽，儘管戰績一般，但他最成功的莫過於把安戴托昆波拉(Giannis Antetokounmpo)拉去打後衛，完全改造「字母哥」讓他打出全明星身手。另外執教籃網第一季，基德帶隊拿下44勝38敗，闖入季後賽第二輪。

▲華頓本季結束後可能下台。（圖／達志影像／美聯社）