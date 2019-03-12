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洋基單季300轟？　美記者：法官與怪力男是關鍵

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▲▼史丹頓（Giancarlo Stanton）。（圖／達志影像／美聯社）

▲喬志與史丹頓組成重砲連線。（圖／達志影像／美聯社）

記者黃詩崴／綜合報導

紐約洋基是大聯盟最會敲全壘打的球隊沒有之一，除了陣中有一堆重砲手外，受惠於主場右外野的設計，讓球隊裡的左打者更容易將球送出牆外。沒有人會懷疑洋基是否能在新賽季產出大量全壘打，而是想知道洋基能否達成「單季300轟」？《MLB.com》洋基記者霍區（Bryan Hoch）認為「法官」與「怪力男」是關鍵。

洋基去年總共敲出267發全壘打獨走全聯盟，並且比第二的道奇多出32支全壘打。日前有網友在記者霍區的社群軟體上問，「洋基能否達成單季300轟」。霍區加以分析，他認為「法官」喬志（Aaron Judge）與「怪力男」史丹頓（Giancarlo Stanton）的表現相當關鍵，去年兩人合計貢獻65支全壘打，但是他們在2017年賽季分別轟出52、59發全壘打，如果都能拾回該年手感，合力就有著破百轟的數量。

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▲▼桑契斯（Gary Sanchez）。（圖／達志影像／美聯社）

▲捕手砲桑契斯去年陷入打擊低潮還是有18發全壘打。（圖／達志影像／美聯社）

不過除了法官與怪力男外，洋基其他人也很會轟。上賽季洋基陣中有12位球員敲出雙位數的全壘打，其中還有6人有20轟以上的表現，這當中還包含重砲捕手桑契斯（Gary Sanchez）因傷只出現18發全壘打，他在2017年賽季可是有著33轟的表現。

▲▼托洛威斯基（Troy Tulowitzki）。（圖／達志影像／美聯社）

▲頂上游擊缺的托洛威斯基也被外媒看好。（圖／達志影像／美聯社）

另外霍區認為，安杜哈爾（Miguel Andujar）、希克斯（Aaron Hicks）以及托瑞斯（Gleyber Torres）三人能合力繳出75支全壘打。去年繳出27轟的當家游擊手葛雷格里斯（Didi Gregorius）雖然開TJ手術，但是休賽季補進老將托洛威斯基（Troy Tulowitzki），而且他也在春訓期間展現出寶刀未老的身手，預計游擊防區野手也能貢獻20發全壘打。

▲▼史丹頓（Giancarlo Stanton）。（圖／達志影像／美聯社）

▲史丹頓曾在馬林魚最後一年敲出59轟並獲選國聯MVP。（圖／達志影像／美聯社）

洋基本季還簽來雷瑪西烏（DJ LeMahieu）或是去年都有雙位數全壘打的賈德納（Brett Gardner）、羅邁（Austin Romine）都有開轟的能力。霍區最終做出結論，「如果喬志與史丹頓能夠繳出MVP級別的表現，那300轟指日可待。」

先前喬志被問過全隊能否再創全壘打紀錄，他說，「我們的陣容很不錯，許多人都能確實擊中球心。很多身材高壯的隊友只要咬到球，就會飛出去了。全壘打是我們的強項，只要全隊保持健康，我們將會打破紀錄。」

關鍵字： MLB洋基喬志法官Aaron Judge史丹頓怪力男Giancarlo Stanton
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