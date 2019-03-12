湖人10天短約再續簽老英格雷　緩解後場戰力告急問題

▲湖人用10天短約在次簽下老英格雷。（圖／CFP）



記者張曜麟／綜合報導

遭逢5連敗的湖人，現在淺力小將英格雷(Brandon Ingram)又因為肩傷折損，加上先前受傷的博爾(Lonzo Ball)，洛杉磯大軍在後場幾乎已無可用之兵，對此根據《The Athletic》記者查尼亞(Shams Charania)指出，湖人用10天短約再次簽下勵志老將英格雷(Andre Ingram)。

原先要衝及季後賽的紫金軍團，本季還一度衝到西區第4名，卻在詹姆斯(LeBron James)受傷後狀況急轉直下，加上戴維斯(Anthony Davis)交易案搞得內部氣氛出現問題，儘管「詹皇」表示要提前開啟「季後賽模式」但情勢依舊沒有好轉，現在還遭逢5連敗，以30勝36敗排在西區第11，幾乎已經無緣季後賽。

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狀況已經相當悲慘的湖人，現在後場戰力又出現危機，這也讓他們再次找回效力發展聯盟南灣湖人隊的老英格雷雙方將簽訂10天短約，他是發展聯盟的三分王以及出場次數最多的球員，在發展聯盟三分命中率為45.1％，但本季他出賽35場比賽，場均僅有8.6分，投籃命中率為39.3％，三分命中率為35.5％。

▲老英格雷奮鬥10年終於在上季踏上NBA。（圖／達志影像／美聯社）



英格雷是2007年的落選秀，之後他就不斷在發展聯盟奮鬥，至今已經超過10年，直到上季湖人與火箭的比賽他才終於踏NBA，並在首秀就飆了19分，其中三分球5投4中，成為湖人隊史第一位首秀就投進4記三分的球員。英格雷幾乎沒有菜鳥的緊張感以及不適應的問題，他勇於追夢的過程也讓大家非常感動。

上季結束後湖人並未留下英格雷，如今湖人陣中有名額，可以直接簽下他而不需要裁員，再來會有什麼樣表現也令人期待。

▲老英格雷。（圖／達志影像／美聯社）