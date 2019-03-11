運動雲

> >

小葛雷諾拉傷休3週　百大新秀榜首上大聯盟再等等

ETtoday運動雲

▲▼小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）（圖／路透）

▲小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.） （圖／路透社）

記者潘泓鈺／綜合報導

2019年大聯盟百大新秀榜首，名人堂球星葛雷諾（Vladimir Guerrero）之子，藍鳥三壘手小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）恐怕無法趕上開幕戰，11日傳出一級左斜方肌拉傷，至少得休息3週。

根據《Sportsnets》記者尼克森史密斯（Ben Nicholson-Smith）報導，小葛雷諾是在上週五對海盜的最後一次打擊時受傷的，「他左側感到刺痛，這讓可是讓所有年輕球員都會感到恐懼的傷勢。所幸這只是一級拉傷，還在我們能控制的範圍內。」藍鳥總管亞特金斯（Ross Atkins）說道。

請繼續往下閱讀...

亞特金斯透露，球團目前安排小葛雷諾在1到2週後評估，狀況許可就能加入球隊練習，第3週歸隊，這也意味著小葛雷諾不僅將缺席剩餘春訓賽程，同時也趕不上開季。「你知道小葛的，他是名非常積極又樂觀的球員，但暫時無法上場對他來說是相當失望的一件事情，」亞特金斯繼續說道，「他喜歡競爭、他喜歡打球，他有機會持續成長變得更強。」

將在3月16日滿20歲的小葛雷諾，上季在小聯盟4個層級累積.381/.437/.636的恐怖打擊三圍，另外還敲出20發全壘打，被大聯盟列為2019年百大新秀榜首，不過他春訓19支4表現不如預期，現在又傳出傷情。

關鍵字： 藍鳥小葛雷諾
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

最強騎士被撞飛1秒完美落地　迷蹤步跳車網友看傻狂重播

熱門新聞

林書豪砍11分秀「no look pass」賞白邊火鍋　暴龍21分滅火

全英賽／戴資穎惜遭陳雨菲直落二　收穫亞軍無緣奪下三連霸

林書豪膝蓋擦傷2處濺血　奮力抄球摔倒卻被吹犯規讓主帥傻眼

影／抱歉讓老三揹黑鍋　魏應行：解散味全龍是我的決定

中職／大帝士樂意當味全教練　魏應充：有龍迷真好

味全組隊李承恩更篤定選秀　歐晉：還要再跟家人討論

讀者回應

﻿

最新新聞

1詹皇自知帶隊艱辛但受傷很意外

2獅推榮耀30假日球衣　陳鏞基驚豔

3想投富邦開幕　羅力可惜拉傷錯過

4鈴木一朗連13支0　打擊率破一成

5豪哥背後妙傳製造犯規　羅瑞笑了

熱門新聞

1豪哥砍11分秀「no look pass」美技

2戴資穎遭陳雨菲直落二　無緣三連霸

3豪哥膝蓋2處濺血苦笑：還被吹犯規

4魏應行揭露秘辛：是我解散味全龍

5大帝士樂意當味全教練　魏應充：龍迷真好

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【白色情人節】

【白色情人節】

抽LINE POINTS！ 只要加入好房網LINE完成個人化設定，就抽520的LINE POINTS喔！

ET行動法庭

ET行動法庭

司法要正義，大聲挺人權！資深司法記者蘇位榮帶你解讀司法、捍衛正義！

下載App千杯咖啡天天送

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

熱門影音

全站熱門影音

全英賽／戴資穎惜遭陳雨菲直落二　收穫亞軍無緣奪下三連霸

桃猿拯救票房靠LamiGirls　猿：開發更多商品

11/03 總冠軍賽G5 統一 vs Lamigo 賽後，Lamigo桃猿獲得年度總冠軍！球員們開心暢飲香檳浴，接受賽後訪問

味全龍總教練鎖定前龍將　人選都已經洽談

傅達仁安樂死飲藥身影首次曝光　臨終前深情吻別妻兒「不痛了...」

不滿被叭！機車騎士拿磚塊砸車　泰版蹦蹦哥囂張1分鐘反被打趴

大鬍子變性爸竟意外懷孕生子！　不畏別人眼光親子互動超有愛

網紅打造巨大「斷軌」迴轉壽司 繞一圈等超久他崩潰：快上菜啦

鄧紫棋《安靜》唱到一半　王嘉爾現身「摟肩、牽手」暖炸！

和臨終老貓用印記約定：當我小孩 師傅幫剛出生兒子剃頭...她秒落淚
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366