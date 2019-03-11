小葛雷諾拉傷休3週　百大新秀榜首上大聯盟再等等

▲小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.） （圖／路透社）

記者潘泓鈺／綜合報導

2019年大聯盟百大新秀榜首，名人堂球星葛雷諾（Vladimir Guerrero）之子，藍鳥三壘手小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）恐怕無法趕上開幕戰，11日傳出一級左斜方肌拉傷，至少得休息3週。

根據《Sportsnets》記者尼克森史密斯（Ben Nicholson-Smith）報導，小葛雷諾是在上週五對海盜的最後一次打擊時受傷的，「他左側感到刺痛，這讓可是讓所有年輕球員都會感到恐懼的傷勢。所幸這只是一級拉傷，還在我們能控制的範圍內。」藍鳥總管亞特金斯（Ross Atkins）說道。

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亞特金斯透露，球團目前安排小葛雷諾在1到2週後評估，狀況許可就能加入球隊練習，第3週歸隊，這也意味著小葛雷諾不僅將缺席剩餘春訓賽程，同時也趕不上開季。「你知道小葛的，他是名非常積極又樂觀的球員，但暫時無法上場對他來說是相當失望的一件事情，」亞特金斯繼續說道，「他喜歡競爭、他喜歡打球，他有機會持續成長變得更強。」

將在3月16日滿20歲的小葛雷諾，上季在小聯盟4個層級累積.381/.437/.636的恐怖打擊三圍，另外還敲出20發全壘打，被大聯盟列為2019年百大新秀榜首，不過他春訓19支4表現不如預期，現在又傳出傷情。