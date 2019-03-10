大專棒聯／江國豪飆速奪勝　郭勇志：絕對有實力打職棒

▲大專棒聯，台體江國豪。（圖／記者楊舒帆攝）

記者楊舒帆／台中報導

大專棒球聯賽公開組一級10日台體派出江國豪掛帥先發，最快球速148公里，客座投手教練郭勇志認為他絕對有職棒潛力。

江國豪面對台東大學，前3局挨3支長打，有2次失誤，失4分，隨後回穩演出6上6下，6局上再因捕逸掉分，主投7局，用97球，被敲出6支安打，投6次三振，有1次四壞保送，失5分，只有2責失分。

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台體總教練林宗毅透露，他此戰球速有投出水準，但有一些失投球，對方掌握直球蠻好的。江國豪則坦言，此戰投球狀況不錯，「對方抓直球，自己也是配直球比較多，有些球投到紅中偏高。」

目前以先發角色為主，江國豪認為，「比較好調整，但因為最近下雨，多休兩天，狀況就有點影響，這場比賽先配直球為主，失投偏多後改為變化球為主，不過還是以有到位的直球當決勝球居多。」他去年亞錦賽曾飆出149公里，此戰最快則是148公里，接近生涯巔峰，均速則為141公里至143公里。

目前大三的江國豪盼能進大專培訓隊，對於中職選秀仍持觀望態度，他說，「現在還不知道（要不要選秀），看這次比賽狀況如何，想進去培訓隊，希望能跟城市隊交手，他們實力都比我們好，希望能跟他們切戳。」

離開富邦悍將的教練郭勇志，目前回到母校台體擔任客座教練，協助指導投手，談到江國豪表現，他認為，「延賽影響他準備方面，他這場速度有投出來，但搶好球數的能力沒有發揮出來，被安打都是球數落後時，這部分還要修正，不過這場也有把局數完成。他絕對有潛力打職棒，但還要把自己準備得更好。」