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中職／林智勝做好替補準備　開轟爭取一軍名單

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▲▼0624 中華職棒Lamigo桃猿VS中信兄弟上半季封王戰-林智勝。（圖／記者黃克翔攝）
▲林智勝。（圖／記者黃克翔攝）  

記者陳立勳／台南報導

中信兄弟10日官辦熱身賽交手統一7-ELEVEn獅隊，中信「大師兄」林智勝替補上陣開轟，林智勝表示，知道自己今年定位，希望爭取開季一軍名單。

今日第7局林智勝上場代打，擊出三、游間穿越安打，第9局面對統一新洋投奧斯丁（Austin Bibens-Dirkx）掃出左外野陽春全壘打，單場2打數2安打，林智勝表示，盡量把擊球點做好，全壘打不是想打就打，就像今天這支全壘打也不是能預期，按照自己揮棒模式去做，往正確方向揮擊，相信會有好的結果，隨著一年一年年紀變大，要確實擊球，而不是揮大棒。

春訓打擊近況不差，林智勝表示，還在努力中，之前總教練有跟他說過，知道自己今年的定位，基本上在後面準備的機會比較多，後面投手比較有侵略性，所以要把自己調整好，專注在每場1到2個打席，替球隊建功，先把自己做好，才會有機會，這最正確的，無論春訓比賽或是練習都是百分之百去做，結果不是自己能決定，有機會當然希望爭取開季一軍名單，還有一段路要努力，能夠為球隊建功才是最重要，就看教練團決定。

請繼續往下閱讀...

去年等到5月底才上到一軍，林智勝認為，開季先發陣容在教練心中一定有個底，自己照計畫準備，擺什麼位置不是問題，問題是自己能不能把握住機會。

關鍵字： 中職中信兄弟
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