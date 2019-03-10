中職／中信兄弟公布調薪　盜壘王王威晨加10萬



▲王威晨。（圖／記者黃克翔攝）

體育中心／綜合報導

中信兄弟球團10日公佈球員調薪結果，投手部份，去年在先發投手位置表現優異的陳琥、楊志龍皆獲大幅加薪肯定，陳琥月薪由6.5萬調升至15萬；楊志龍由7.3萬調升至14萬。

此外，洪宸宇由月薪14萬小幅調降至12.5 萬；吳哲源由月薪14萬小幅調降至11萬；彭識穎由月薪12萬小幅調降至10.5萬。

野手部份以44盜奪得盜壘王獎項的王威晨，稱職扮演球隊開路先鋒，獲得大幅加薪肯定，月薪由12萬調升至 22 萬；穩定出賽，表現優異的林書逸也由月薪8.5 萬調升至14萬；主戰捕手黃鈞聲也由月薪11.5萬調升至 17 萬；去年季中升上一軍，表現優異的陳偉漢月薪由7.5萬調升至 13 萬；不時有美技表現及適時安打的張志強月薪由7萬調升至9萬；王峻杰也由月薪7.5萬調升至9萬。另外，王勝偉則是維持原月薪42 萬。

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小幅減薪部份，許基宏由月薪 21 萬降至 20 萬；吳東融由月薪 15 萬降至 12.5 萬；曾陶鎔由月薪13.5萬降至9.5萬；潘志芳由月薪14萬降至13萬；陳家駒由月薪13.5萬降至12萬。

中信兄弟新聞稿中提到，球員薪資與績效表現連動，中信兄弟球團對於表現傑出球員皆大幅加薪，但表現不如預期者也適度減薪，以激勵球員打出最好成績，一同為球隊拿下總冠軍。