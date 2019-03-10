中職／許峰賓回娘家　接下電視台客座球評



▲統一獅隊陳瑞昌與許峰賓。（圖／記者陳立勳攝）

記者陳立勳／台南報導

前統一7-ELEVEn獅隊二軍總教練許峰賓10日現身台南球場，如今許峰賓身份已經不同，這回擔任電視台客座球評。

2006年到2013年許峰賓以球員身份效力統一，離開職棒圈轉任健身房教練，2014年轉為獅隊二軍體能教練，2016年季後接任二軍總教練，原本今年球團打算安排許峰賓接任一軍體能教練，但許峰賓由於生涯規劃離隊。

今天許峰賓出現台南球場，受訪時他表示，今天正好接受Eleven Sports體育台邀請擔任球評，目前先安排2場官方熱身賽，但後續例行賽開打之後還不確定，隔行如隔山，當球評也是第一次，還是要多學習。

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許峰賓表示，今天回到球場，感覺一樣很熟悉，順便跟前隊友們打招呼，目前有與幾支美國職棒球隊接觸，希望有機會出國學習，但對方希望待一整年，考量自己不年輕了，加上還有家庭要照顧，因此不希望時間這麼長，先等美職春訓結束再找機會出國進修，同時最近也持續保持進修，他坦言對於美國職棒體系農場統籌的工作內容很有興趣，畢竟美職這麼多層級，要如何勝任這個職務也是一門學問。



▲統一獅隊潘武雄與許峰賓。（圖／記者陳立勳攝）