運動雲

> >

中職／許峰賓回娘家　接下電視台客座球評

ETtoday運動雲

▲統一獅隊陳瑞昌與許峰賓。（圖／記者陳立勳攝）
▲統一獅隊陳瑞昌與許峰賓。（圖／記者陳立勳攝）

記者陳立勳／台南報導

前統一7-ELEVEn獅隊二軍總教練許峰賓10日現身台南球場，如今許峰賓身份已經不同，這回擔任電視台客座球評。

2006年到2013年許峰賓以球員身份效力統一，離開職棒圈轉任健身房教練，2014年轉為獅隊二軍體能教練，2016年季後接任二軍總教練，原本今年球團打算安排許峰賓接任一軍體能教練，但許峰賓由於生涯規劃離隊。

今天許峰賓出現台南球場，受訪時他表示，今天正好接受Eleven Sports體育台邀請擔任球評，目前先安排2場官方熱身賽，但後續例行賽開打之後還不確定，隔行如隔山，當球評也是第一次，還是要多學習。

請繼續往下閱讀...

許峰賓表示，今天回到球場，感覺一樣很熟悉，順便跟前隊友們打招呼，目前有與幾支美國職棒球隊接觸，希望有機會出國學習，但對方希望待一整年，考量自己不年輕了，加上還有家庭要照顧，因此不希望時間這麼長，先等美職春訓結束再找機會出國進修，同時最近也持續保持進修，他坦言對於美國職棒體系農場統籌的工作內容很有興趣，畢竟美職這麼多層級，要如何勝任這個職務也是一門學問。

▲統一獅隊潘武雄與許峰賓。（圖／記者陳立勳攝）
▲統一獅隊潘武雄與許峰賓。（圖／記者陳立勳攝） 

關鍵字： 中職統一7-ELEVEn獅
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

阿里山公路見超正姐姐烤大香腸　豐滿上圍呼之欲出！車友搶拍照

推薦閱讀

中職／創造小小價值　王威晨要比爸爸打得久

中職／決定提出仲裁　陳子豪：不是要打壞關係

中職／陳子豪薪水談不攏　明天申請仲裁

中職／中信兄弟公布調薪　盜壘王王威晨加10萬

熱門新聞

全英賽／戴資穎假動作頻送威力殺球　決勝局讓山口茜超無奈

全英賽／戴資穎三局連掃8分退山口茜　殺進決賽離三連霸差一場

中職／中信兄弟公布調薪　盜壘王王威晨加10萬

SBL／B.戴維斯確定走人　瓊斯二度回鍋加盟裕隆

湯神和卡森斯一起到湖人？傳表弟今夏動向取決於KD的決定

HVL／12年終熬出頭　瑞芳高工光頭王：謝謝你們帶我走到決賽

讀者回應

﻿

最新新聞

1鄭鎧文2分砲炸裂　5局結束獅5：2象

29歲女孩設計婦女節特別款Curry鞋

3暴龍成第2支進季後賽球隊

4陽岱鋼2支2！中斷連6打數無安打

5許峰賓回娘家　接電視台客座球評

熱門新聞

1戴資穎假動作　讓山口茜超無奈

2戴資穎三局退山口茜　殺進決賽

3中信兄弟調薪　王威晨月薪加10萬

4B.戴維斯走人　瓊斯回鍋加盟裕隆

5KD動向決定勇士未來陣容

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【白色情人節】

【白色情人節】

抽LINE POINTS！ 只要加入好房網LINE完成個人化設定，就抽520的LINE POINTS喔！

ET行動法庭

ET行動法庭

司法要正義，大聲挺人權！資深司法記者蘇位榮帶你解讀司法、捍衛正義！

下載App千杯咖啡天天送

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

熱門影音

全站熱門影音

桃猿拯救票房靠LamiGirls　猿：開發更多商品

11/03 總冠軍賽G5 統一 vs Lamigo 賽後，Lamigo桃猿獲得年度總冠軍！球員們開心暢飲香檳浴，接受賽後訪問

味全龍總教練鎖定前龍將　人選都已經洽談

傅達仁安樂死飲藥身影首次曝光　臨終前深情吻別妻兒「不痛了...」

「UAT for Basketball」籃球體能訓練營-永吉國中

結婚前夕目睹愛人癌逝病床　她冥婚後騎車自撞與丈夫暖遇

謝金燕逼問潘瑋柏：女友是空姐？　失控脫稿五月天.林俊傑.羅志祥全躺槍！

小S 阿雅20年姐妹情絕裂　大摔椅子....全場嚇傻

嬰兒噎奶嘴唇發黑奔警局求助！ 警急送醫15分車程5分鐘到達

韓國瑜遲到40分鐘又致詞很久　婦嗆「看電影好嗎」尷尬說抱歉
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366