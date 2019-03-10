厄文同情詹皇　不忍看他受傷帶隊還遭批評

▲湖人詹姆斯（左）與塞爾提克厄文（右）（圖／CFP）

記者陳瑞浩／綜合報導

湖人球星「詹皇」詹姆斯（LeBron James）近日因球隊無緣季後賽遭外界評為糟糕領袖，但看在前騎士隊友塞爾提克後衛厄文（Kyrie Irving）眼裡非常不捨，他認為詹姆斯本季遭逢傷勢仍努力帶隊，遭受此批評並不公平。

詹姆斯本季風光加盟湖人，季初也發下豪語要將湖人帶回季後賽，但隨著自己遭逢生涯最長傷停18場腹股溝傷勢，球隊也接連傳出傷兵問題，湖人更因交易截止日前的鵜鶘球星戴維斯（Anthony Davis）傳聞引起造成氣氛不佳屢屢吞敗，詹姆斯歸隊後不但未改善戰績，自身防守態度也遭檢視。

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美媒《Fadeaway World》近日將詹姆斯評為本賽季最差領袖之一，但前騎士隊友，現效力塞爾提克的厄文對詹姆斯遭受這樣批評相當不忍且認為不公平。

▲厄文（左）與詹姆斯（右）2人曾助騎士奪下隊史首冠。（圖／路透社）

根據《The Athletic 》報導，厄文表示，「詹姆斯要加入這樣的球隊本身就乘載相當大的責任，特別是他才從季中傷癒歸隊，其他球隊已經在替季後賽做準備而展現了不同檔次。湖人很多球員也都知道這有多難，但詹姆斯仍相當努力的領導他們。」

厄文對詹姆斯遭受領導不佳的質疑相當不捨，「他在受傷時非常想回到陣中，我真的非常同情他，因為他非常想回到陣中幫助球隊。」

厄文與詹姆斯於2014年至2017年球季當過3年隊友，兩人更在2017年總冠軍賽上演大逆轉擊敗勇士隊拿下騎士隊史冠軍，厄文雖於隔季傳出與因與詹姆斯意見不同而轉隊塞爾提克，但本季兩人在厄文主動聯繫後又重修舊好。

厄文本季曾聯繫詹姆斯，替他以前曾質疑詹姆斯領導能力向他道歉，也認為他當時領導球隊非常辛苦，詹姆斯也以真男人稱讚回應厄文，兩人就此消除了近幾季因離隊後成為對手的緊張關係。

▼詹姆斯（左）與厄文（右）於轉隊第一年時曾有些尷尬（圖／達志影像／美聯社）