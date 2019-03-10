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殷仔4局無失分僅被敲1安　差點與隊友合力上演完全比賽

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▲陳偉殷。（圖／達志影像／美聯社）

▲陳偉殷今天主投4局無失分飆3K。（圖／達志影像／美聯社）

記者黃詩崴／綜合報導

馬林魚台灣左投陳偉殷春訓前2戰狀況欠佳，只投了3.1局，被敲10支安打，掉了9分，防禦率高達24.30。原先今（10）日交手國民的比賽預計不會登板，但最終還是以中繼身份上場，主投4局僅被敲出1支安打，還飆出3次三振，拿下中繼點。

原先陳偉殷按照投1休4的節奏，應該在今日先發出戰，不過昨日官網撤掉陳偉殷先發資訊，改由羅培茲（Pablo Lopez）先發，並且根據外電報導陳偉殷將會投模擬賽，不過他還是在今天的比賽登板。

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▲▼羅培茲（Pablo Lopez）。（圖／達志影像／美聯社）

▲頂替陳偉殷先發的羅培茲投出4局完全比賽。（圖／達志影像／美聯社）

馬林魚今天先發投手羅培茲表現英勇，主投4局沒有讓國民打者站上過壘包，在5局仍呈現完全比賽狀態交棒給陳偉殷，殷仔接棒後也不甘示弱的連續解決10名打者，一直到8局下都沒被敲安打或上壘，不過被史華連諾（Pedro Severino）敲出打穿中間防區的一壘安打，讓完全比賽破功。但馬林魚依舊靠著羅培茲與陳偉殷的壓制以2比1擊敗國民。

今天陳偉殷中繼上場主投4局，用了53顆球，只被敲出1支零星安打，送出3次三振沒有失分，這也讓他在把熱身賽前高達24.30防禦率下修至11.05。

關鍵字： MLB馬林魚陳偉殷羅培茲Pablo Lopez完全比賽
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