和中華男足友誼賽有共識　奧運隊主帥王家中：幫選手成長

▲奧運隊主帥王家中。（圖／記者張克銘攝，下同）

記者謝孟儒／新北報導

中華男足3月即將進行兩場國際友誼賽，客場對上緬甸以及主場迎戰所羅門群島，在9日也和奧運代表隊進行友誼賽，雙方最後繳出0比0平手，奧運隊主帥王家中提到，「和國家隊總教練蘭卡斯特(Louis Lancaster)聊過，我們有共識，就是要提升國家隊的素質。」

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中華男足在3月7日進行首次國家隊訓練後，3月19日先要客場迎戰緬甸，24日則主場對上索羅門群島；另一方面奧運隊也要在3月底前往柬埔寨進行U23會外賽，這也攸關2020年東京奧運亞洲區資格，本屆和南韓、澳洲、柬埔寨同組，籤表可說是相當硬。

中華男足和奧運隊友誼賽繳出平手，對於比賽內容，王家中表示，「他們算是國家隊，對我們來說他們是更強，但我們籤表會碰到南韓、澳洲又是更強的，我們要再訓練防守，以及打的方式在比賽呈現出來。」加強部分，則是壓力之下的一些決策組織進攻，「人家一上來壓，我們決策會比較慢，要再更明確，後場方面在控制下都不錯，不過進步空間還很大。」

▼中華男足（深藍衣）與奧運隊友誼賽。

而會進行這場友誼賽契機，王家中提到，「和蘭卡斯特互相有共識，就是提升國家隊的素質，幫選手成長跟彼此鼓勵，即使我們是奧運隊，但我們都是一個團隊，他們要比賽、我們也要比賽，對兩方來說都是很好的比賽，因為他們集訓才幾次，他們需要一些對手，而奧運隊的選手也是未來國家隊的基礎，透過良性競爭，能做更好的準備。」

另外，目前效力英超水晶宮U18的中場沈子貴(Will Donkin)將會進入國家隊，王家中說明，「踢國家隊會對他未來的生涯比較好，選手也想要去踢，就會尊重他，發展會比較好。」

▼中華男足總教練蘭卡斯特。