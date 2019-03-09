CBA／林志傑熄火、福特森神遊廣廈跌出前四　季後賽優勢沒了

▲林志傑。（圖／CFP）

記者潘泓鈺／綜合報導

上一場比賽福特森（Courtney Fortson）因為累積4次技術犯規遭禁賽一場，廣廈靠著林志傑爆發賽季新高26分，擊敗前來踢館的廣州龍獅。第45輪賽事面對深圳新世紀，福特森雖然歸隊，但僅打10分鐘無分數進帳，林志傑熄火也只貢獻7分、5籃板，廣廈以83比101落敗，確定跌出前4名。

廣廈此役受限於33%團隊投籃命中率不佳的問題，每一節得分都比對手低，半場打完就陷入8分落後，易籃後福特森被教練團冷凍沒有上場，雖然一度縮小到2分差距，柏頓（Kenny Boynton）挺身掀起7比0攻勢要回15分領先，終場就以18分差獲勝。

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趙岩昊攻下全隊最高16分，胡金秋與孫銘徽都拿下14分，伯洛西斯（Ioannis Bourousis）13分、11籃板，李京龍10分進帳，林志傑全場12投僅2中，貢獻7分、5籃板、5助攻。深圳方面，顧全27分全場最高，拜克斯（Dwight Buycks）也有23分出色表現，柏頓16分、7籃板。

浙江廣廈上個賽季在年度最佳外援福特森帶領下，隊史首度以龍頭姿態闖進季後賽，同時也粉碎了連續7年的「一輪遊魔咒」，可惜總冠軍戰遭遼寧飛虎橫掃。

廣廈在這場「搶4大戰」輸給浙江後，30勝15敗排名聯盟第5，第4名的新疆飛虎由於本賽季兩場對戰都贏廣廈，因此確定廣廈本季最高名次只能在第5名，而廣東宏遠、遼寧本鋼、深圳新世紀、新疆飛虎確立四強席位，擁有直接晉級季後賽第二輪的優勢。