小市場悲歌！光芒史奈爾「薪」酸　賽揚加持僅值1.4萬美元

▲賽揚左投史奈爾新賽季年薪只有57萬美元。（圖／達志影像／美聯社）



記者黃詩崴／綜合報導

光芒26歲王牌投手史奈爾（Blake Snell）上賽季包辦美聯勝投、防禦率雙料冠軍，同時也獲選美聯賽揚獎，不過即使年紀輕輕靠著投球橫掃美聯，但還沒辦法名利雙收，2019年的年薪只有57.3萬美元（約1770萬台幣），這價碼跟他去年薪資55.9萬美元相比，等於只加薪1.4萬美元；而且也沒高出大聯盟保障薪資55.5萬美元多少。

光芒並不是不給陣中賽揚強投尊重，他們這樣的操作看來也相當合理，因為根據大聯盟薪資協議，史奈爾目前的大聯盟年資不滿3年，並不符合薪資仲裁的資格，而且也不適用超級二年級生，因此只要合約高出保障底薪，他就只能被迫接受球團所開出的薪資價碼。

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▲史奈爾去年表現超殺。（圖／達志影像／美聯社）



史奈爾去年先發31場，拿下21勝5敗，防禦率1.89，勝投數以及防禦率都是美聯第一，在180.2局的投球中，他能送出221次三振，K/9值來到11，在賽揚獎票選中以15分之差力壓太空人強投韋蘭德（Justin Verlander）榮膺賽揚獎。是光芒自2012年普萊斯（David Price）後又一賽揚投手。

雖說光芒今年這樣的操作「合理」，但合不「合情」還有待商確，因為像是小熊隊「老大」布萊恩（Kris Bryant）過去也有一樣的情況，他在2016年拿下國聯MVP，隔年在年資不滿3年的情況下，小熊開給他年薪105萬美元（約3200萬台幣），該年的大聯盟底薪是53.5萬美元。

▲年資不夠的史奈爾只能任球團開價。（圖／達志影像／美聯社）



對於坦帕灣光芒這樣的小市場來說，能省則省是長久經營的不二法門，因為即便現在開給高於薪資協議的薪水給球員，只要球員擁有強大的身手，在年資滿6年具有自由球員身份後，依然很難跟大市場球隊搶人。